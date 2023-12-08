«Китайское масло застывает!»: у тюменских водителей отказывают машины из-за морозов

«Наташи» — это портативные гаражи или, проще говоря, чехлы для машин, которые помогают им не промерзать за ночь. Этот метод защиты автомобиля от морозов не особо распространен в Тюмени, однако все же есть активные пользователи этого средства. К тому же оно оказывается более эффективным, если машину нужно оставить на морозу на длительный срок, а гаража у вас нет.