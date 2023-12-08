«Китайское масло застывает!»: у тюменских водителей отказывают машины из-за морозов

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Некоторые тюменские водители сегодня утром сделали неприятное открытие — масло в их автомобиле за ночь замерзло и автомобиль отказался заводиться. Автолюбители стали сетовать на подделки брендов, поставляющий масла и в это отчасти оказались правы.
«Сейчас очень много подделки идет. На закупку предлагают копии брендов, которые ушли из России и разумеется таким товарам доверять нельзя. Некоторые аналоги по качеству тоже не особо лучше подделок и попросту опасны для автомобиля. Учитывайте, что китайское масло далеко не всем подходит и зачастую имеет слабую морозостойкость, лучше выбирать производителей, которые специализируются на производстве товаров для холодных зим, а также подбирать масло с учетом технических характеристик вашей машины», — объяснил сотрудник сетевого автомагазина Федор Рубцов.
Как объяснил мужчина, лучше всего выбирать старые и проверенные бренды, которые до сих пор беспрепятственно поставляются в Россию. К тому же важно избегать покупки масла на рынках, в сомнительных шиномонтажках и неспециализированных магазинах.
«Они маслу за 100 рублей купят и потом удивляются, что оно замерзает, ясное дело, что так и будет. Хорошее масло стоит денег, тут ничего не поделаешь. Лучше отдать 3 тысячи за масло и спокойно всю зиму ездить, чем потом на сэкономленные 2900 несколько раз на такси прокатиться», — говорит автомеханик Сергей Сидоров.
Также специалист напоминает, что при покупке масла важно смотреть на его допуск по SAE, обычно эти показатели выглядят так: 0W-20, 5W-30, 5W-40. Первая цифра здесь обозначает вязкость, вторая — температуру. Так, если выбрать масло с низкой вязкостью или то, что изначально не создано для низких температур, то утром можно обнаружить, чт масло стало желеобразным и в нем появился кристаллический конденсат — это значит, что масло замерзло и его необходимо заменить.
Также водители пожаловались и на некачественное дизельное топливо, которое за минувшую ночь, отличившейся температурой в -37℃, тоже застыло и не позволило автомобилистам уехать утром на работу.
«Это что нам на заправках наливают, что оно застывает намертво? Зимний дизель нормального качества себя так вести не должен», — негодует тюменский водитель.
Представитель одного из российских НПЗ рассказал «Нашему городу», что сейчас в России, действительно, имеется проблема с качественным топливом. В частности бензин и дизель не проходят достаточный контроль качества.
«Поэтому дизель у нас оказывается пригоден не до -35℃, как положено, а застывает уже в -20-25℃. то связано именно с низким качеством продукции. У нас же провели реформу и теперь Росстандарт качество бензина не проверяет, а потому на выходе мы и получаем брак», — объяснил он.
С этим согласны и владельцы дизельных автомобилей, который заметили резкое ухудшения качества дизельного топлива в Тюменской области. Как рассказал Марат Каримов, работающий межрегиональным перевозчиком на автомобиле с дизельным топливом, сейчас его работа стала практически невозможной.
«Это некачественный продукт, которые поставляют на 80% заправок. В редких случаях удается что-то приличное найти, чтобы соответствовало былым критериям. Нам необходимо ужесточить контроль за качеством бензина, а не ослаблять его, тут ведь человеческие жизни на кону», — говорит Каримов.
Он также напомнил, что сейчас существует и арктическая солярка, рассчитанная на температуры до -70℃. Автомеханики говорят, что даже для тюменской зимы, которая не бывает настолько холодной, это отличное решение, которое позволит полноценно пользоваться автомобилем в морозы.
Также у многих водителей при запуске автомобиля отказывает электроника. Один из автомобилистов, имеющий во владении BMW, рассказал, что утром после запуска у его машины резко загорелись все датчики, после чего они потухли и машина уже не завелась.
«Электроника вышла из строя, перемерзла вся», — говорит водитель Руслан Горяйнов.
Как объяснил сотрудник СТО Давид Тагиев, это рядовой случай для немецких машин, которые не созданы для таких холодов, как у нас в Сибири.
Отказа электроники, как и застывания дизеля и замерзания масла все же можно избежать, если позаботиться о своем автомобиле заранее.
«Давно уже изобрели предпусковые обогреватели. Да, они стоят недешево, но это самый эффективный метод, который позволит вам спокойно пережить зиму. Один раз заплатили и не устраиваете зимой танцы с бубном. Также есть „Наташи“, которые подешевле, тоже помогает», — говорит Тагиев.
«Наташи» — это портативные гаражи или, проще говоря, чехлы для машин, которые помогают им не промерзать за ночь. Этот метод защиты автомобиля от морозов не особо распространен в Тюмени, однако все же есть активные пользователи этого средства. К тому же оно оказывается более эффективным, если машину нужно оставить на морозу на длительный срок, а гаража у вас нет.
Таким образом, для того, чтобы сберечь автомобиль в морозы, необходимо самостоятельно оценивать качество приобретаемого масла или дизеля, а также учитывать особенность конкретного автомобиля, который может быть вовсе не готов к нашим морозам. Но в любом случае есть способы спасти машину от «застывания», все зависит лишь от ваших предпочтений и кошелька.