В Тюмени состоится традиционный чемпионат по автомобильному спорту

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
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Updated Сегодня, 08:16
Спортсменам предстоит показать себя в классах «1400 задний привод», «1600 передний привод», «2000 полный привод», «абсолют», «спорт» и «леди», сообщает департамент спорта Тюменской области.
«Участники могут выступать как на спортивных автомобилях, так и на личных. Главное — соответствовать классу дисциплины. Стартовать они будут одновременно, то есть формат гонок будет параллельный. К старту приглашаются желающие старше 18 лет», — добавила президент региональной федерации по автомобильному спорту Елена Иванова.
Чемпионат является ежегодным, его проводят в летний и зимний сезоны для повышения профессионального уровня спортсменов.
Соревнования состоятся на «Озере чемпионов» на 24 километре объездной дороги. Первый этап пройдет 14 января, тренировочные заезды начнутся в 10:00, финальные — в 12:00.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский скалолаз Сергей Девляшов не смог преодолеть сверхсложную полосу препятствий в спортивном шоу «Суперниндзя». Спортсмен шел уверенно, но под конец выдохся.