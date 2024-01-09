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Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

В Тюмени состоится чемпионат по автоспорту

В Тюмени состоится традиционный чемпионат по автомобильному спорту

9 января 2024, 08:14
Фото: 1MI

В Тюмени состоится чемпионат по автоспорту

В соревнованиях будут принимать участие как тюменские спортсмены, так и гости из Челябинской и Свердловской областей. Автомобилисты будут соревноваться в личном и командном зачетах.

Спортсменам предстоит показать себя в классах «1400 задний привод», «1600 передний привод», «2000 полный привод», «абсолют», «спорт» и «леди», сообщает департамент спорта Тюменской области.

«Участники могут выступать как на спортивных автомобилях, так и на личных. Главное — соответствовать классу дисциплины. Стартовать они будут одновременно, то есть формат гонок будет параллельный. К старту приглашаются желающие старше 18 лет», — добавила президент региональной федерации по автомобильному спорту Елена Иванова.
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Чемпионат является ежегодным, его проводят в летний и зимний сезоны для повышения профессионального уровня спортсменов.

Соревнования состоятся на «Озере чемпионов» на 24 километре объездной дороги. Первый этап пройдет 14 января, тренировочные заезды начнутся в 10:00, финальные — в 12:00.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский скалолаз Сергей Девляшов не смог преодолеть сверхсложную полосу препятствий в спортивном шоу «Суперниндзя». Спортсмен шел уверенно, но под конец выдохся.

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#Общество#Спорт#Тюмень#Тюменская область#Автомобилисты#Новости тюмени#Автомобили#Соревнования#Чемпионат#Любовь Селезнева
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