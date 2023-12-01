Многодетная тюменка победила в конкурсе «Идеальная мама — 2023»

Ольга вместе со своей большой семьей живет в загородном доме. Помимо воспитания детей, она также занимается огородом и домашними животными — кошкой и собакой. По словам тюменки, они с мужем работают, получают удовольствие от жизни и стараются привить детям полезные привычки. Отдыхать семья предпочитает на природе.