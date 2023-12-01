Многодетная тюменка победила в конкурсе «Идеальная мама — 2023»

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
36-летняя Ольга Спирина стала победительницей ежегодного конкурса красоты «Ideal Mom — 2023». Тюменка воспитывает четверых детей и строит карьеру в сфере продаж. О конкурсе она узнала из социальных сетей.
«Понравился сам процесс подготовки к финалу. Было много спикеров: мы пообщались с нумерологом, сексологом, бизнес-консультантом, психологом. Для нас проводили винную дегустацию, хождение по гвоздям, кулинарные мастер-классы, уроки вокала и многое другое. Нас, девочек, это сильно сплотило. И к финалу мы шли, как к выпускному балу. Поддерживали друг друга во всем, были дружной командой», — поделилась Ольга с «МегаТюменью».
Ольга вместе со своей большой семьей живет в загородном доме. Помимо воспитания детей, она также занимается огородом и домашними животными — кошкой и собакой. По словам тюменки, они с мужем работают, получают удовольствие от жизни и стараются привить детям полезные привычки. Отдыхать семья предпочитает на природе.
Ранее «Наш Город» сообщал, что 27-летняя жительница Тюмени попала в число финалисток конкурса «Мисс Россия — 2023». Александра Копанева поборолась за корону и три миллиона рублей.