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Тюменка Мария Посадских завоевала зрительские симпатии на конкурсе стюардесс

Тюменка Мария Посадских завоевала зрительские симпатии на конкурсе стюардесс

11 декабря 2023, 11:18
Фото: Midjourney
Бортпроводница авиакомпании «Ямал» Мария Посадских победила в номинации «Мисс зрительских симпатий» конкурса «Топ стюардесс — 2023». Информация об этом опубликована сегодня в телеграм-канале авиаперевозчика.
Фото: телеграм-канал «Авиакомпания Ямал»
«Наша Маша — победительница в номинации „Мисс зрительских симпатий“!
Спасибо всем, кто голосовал за Марию!», — сказано в сообщении АК «Ямал».

Финал конкурса прошел накануне 10 декабря. Участие в нем приняли 30 стюардесс, представляющих 10 авиакомпаний из 22 городов.

19-летняя Мария Посадских оказалась одной из самых юных финалисток. Борпроводницей в авиакомпанию «Ямал» она пришла работать буквально после школы.

Вместе с Марией в финальном этапе конкурса участвовала еще одна представительница из Тюмени — Александра Пешева. 25-летняя девушка работает уже несколько лет в Utair. Она по итогам мероприятия вошла в «ТОП-5 стюардесс Мира».

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#Общество#Ирина Швецова#Конкурс красоты#Конкурсы красоты#Бортпроводники
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