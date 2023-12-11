Тюменка Мария Посадских завоевала зрительские симпатии на конкурсе стюардесс

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
«Наша Маша — победительница в номинации „Мисс зрительских симпатий“!
Спасибо всем, кто голосовал за Марию!», — сказано в сообщении АК «Ямал».
Финал конкурса прошел накануне 10 декабря. Участие в нем приняли 30 стюардесс, представляющих 10 авиакомпаний из 22 городов.
19-летняя Мария Посадских оказалась одной из самых юных финалисток. Борпроводницей в авиакомпанию «Ямал» она пришла работать буквально после школы.
Вместе с Марией в финальном этапе конкурса участвовала еще одна представительница из Тюмени — Александра Пешева. 25-летняя девушка работает уже несколько лет в Utair. Она по итогам мероприятия вошла в «ТОП-5 стюардесс Мира».