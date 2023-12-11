Тюменка Мария Посадских завоевала зрительские симпатии на конкурсе стюардесс

Вместе с Марией в финальном этапе конкурса участвовала еще одна представительница из Тюмени — Александра Пешева. 25-летняя девушка работает уже несколько лет в Utair. Она по итогам мероприятия вошла в «ТОП-5 стюардесс Мира».