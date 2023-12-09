Александр Моор наградил победителей и лауреатов конкурса «Спортивная элита — 2023»

Стоит отметить, в Тюменской области развитию лыжного спорта уделяется большое внимание. В регионе есть все необходимое для проведения соревнований такого уровня, а Центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» обладает всей необходимой инфраструктурой как для спортсменов, так и для болельщиков.