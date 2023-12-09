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Posted 9 декабря, 12:41

Published 9 декабря, 12:41

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Александр Моор наградил победителей и лауреатов конкурса «Спортивная элита — 2023»

Александр Моор наградил победителей и лауреатов конкурса «Спортивная элита — 2023»

9 декабря 2023, 12:41
Фото: 1MI
Тюменская область — земля спортивных людей. Об этом заявил глава региона Александр Моор, выступая на торжественной церемонии награждения победителей и лауреатов областного конкурса «Спортивная элита — 2023».
Фото: пресс-служба губернатора ТО

О мероприятии, которое прошло в легкоатлетическом манеже, рассказали в пресс-службе губернатора Тюменской области.

«Как и в предыдущие годы, наши атлеты продолжали радовать нас своими победами, золотыми буквами вписали свои достижения в летопись тюменского спорта. По количеству земляков, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом, мы одни из лучших в стране. Мы также в числе лидеров по внедрению комплекса ГТО. Для того чтобы получать яркие, красивые победы профессиональных спортсменов, нам необходимо заботиться как о развитии детско-юношеского спорта, так и в целом спорта массового», — отметил Александр Моор.

Памятными медалями «Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта» награждены призеры Альфа-Банк чемпионата России по лыжным гонкам 2023 года — Екатерина Смирнова, Евгений Белов, Елизавета Пантрина и Иван Якимушкин. Лучшими тренерами стали Валентин Литвинцев, Андрей Иванов и Андрей Якимушкин.

Стоит отметить, в Тюменской области развитию лыжного спорта уделяется большое внимание. В регионе есть все необходимое для проведения соревнований такого уровня, а Центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» обладает всей необходимой инфраструктурой как для спортсменов, так и для болельщиков.

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