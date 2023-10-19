Владимир Путин и Александр Моор открыли тобольский Центр гимнастики

Posted 19 октября, 14:12
Published 19 октября, 14:12
Modified Сегодня, 18:38
Updated Сегодня, 18:38
О готовности Центра гимнастики к вводу в строй президенту доложил губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Открытие Центра гимнастики в Тобольске — очень важное событие для всего нашего региона. Этот центр построен благодаря федеральному проекту „Спорт — норма жизни“, комплексной программе развития городской среды „Тобольск настоящий“ и нашему многолетнему и стратегическому партнеру — компании „СИБУР Холдинг“. В Тобольске появится возможность проводить соревнования межрегионального и даже всероссийского масштаба. Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте мне от имени всех моих земляков выразить вам благодарность и признательность за внимание и поддержку Тюменской области. Спортивный объект к открытию готов», — обратился к президенту России Александр Моор.
В ходе телемоста Владимир Путин дал старт работе новых спортивных комплексов в пяти регионах России.
«Вот Балабаново, Брянск, Магадан, Тобольск, Ульяновск — там открылись замечательные спортивные объекты. Хочу сказать слова благодарности всем, кто принимал участие в подготовке этих объектов к сегодняшнему пуску — строителям, инженерам, нашим коммерческим компаниям. Конечно, руководителям регионов и муниципалитетов. Люди давно ждали открытия этих объектов. У нас их достаточно много открывается ежегодно, но пока недостаточно для всей страны в целом, для того, чтобы мы вышли на тот уровень, который заявили, как необходимую планку для развития физической культуры и спорта — 70 процентов наших граждан должны заниматься физкультурой и спортом по всей стране, причем разных возрастов, разных групп здоровья. И то, что теперь у нас и малыши, и взрослые люди получат возможность заниматься физкультурой и спортом в новых пяти объектах в пяти разных регионах Российской Федерации — это очень большой шаг вперед», — сказал президент России.
Общая площадь Центра гимнастики в Тобольске — 4 800 кв. метров. Здесь расположены гимнастический зал площадью 1 500 кв. метров с трибунами на 350 мест, а также залы для хореографии, фитнеса и школы раннего развития детей, зал для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья и зал индивидуальной подготовки.
Общий объем инвестиций в строительство Центра гимнастики — порядка 1 миллиарда рублей. Строители возвели спорткомплекс за два года — рекордно короткий срок для объекта такого уровня.