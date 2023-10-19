Владимир Путин и Александр Моор открыли тобольский Центр гимнастики

«Вот Балабаново, Брянск, Магадан, Тобольск, Ульяновск — там открылись замечательные спортивные объекты. Хочу сказать слова благодарности всем, кто принимал участие в подготовке этих объектов к сегодняшнему пуску — строителям, инженерам, нашим коммерческим компаниям. Конечно, руководителям регионов и муниципалитетов. Люди давно ждали открытия этих объектов. У нас их достаточно много открывается ежегодно, но пока недостаточно для всей страны в целом, для того, чтобы мы вышли на тот уровень, который заявили, как необходимую планку для развития физической культуры и спорта — 70 процентов наших граждан должны заниматься физкультурой и спортом по всей стране, причем разных возрастов, разных групп здоровья. И то, что теперь у нас и малыши, и взрослые люди получат возможность заниматься физкультурой и спортом в новых пяти объектах в пяти разных регионах Российской Федерации — это очень большой шаг вперед», — сказал президент России.