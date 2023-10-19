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Posted 19 октября, 14:12

Published 19 октября, 14:12

Modified Сегодня, 18:38

Updated Сегодня, 18:38

Владимир Путин и Александр Моор открыли тобольский Центр гимнастики

Владимир Путин и Александр Моор открыли тобольский Центр гимнастики

19 октября 2023, 14:12
Фото: 1MI
Президент России Владимир Путин открыл Центр гимнастики в Тобольске. Глава государства дал старт работе нового спортивного объекта во время телемоста с форума «Россия — спортивная держава».
Фото: сайт правительства Тюменской области

О готовности Центра гимнастики к вводу в строй президенту доложил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Открытие Центра гимнастики в Тобольске — очень важное событие для всего нашего региона. Этот центр построен благодаря федеральному проекту „Спорт — норма жизни“, комплексной программе развития городской среды „Тобольск настоящий“ и нашему многолетнему и стратегическому партнеру — компании „СИБУР Холдинг“. В Тобольске появится возможность проводить соревнования межрегионального и даже всероссийского масштаба. Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте мне от имени всех моих земляков выразить вам благодарность и признательность за внимание и поддержку Тюменской области. Спортивный объект к открытию готов», — обратился к президенту России Александр Моор.

В ходе телемоста Владимир Путин дал старт работе новых спортивных комплексов в пяти регионах России.

«Вот Балабаново, Брянск, Магадан, Тобольск, Ульяновск — там открылись замечательные спортивные объекты. Хочу сказать слова благодарности всем, кто принимал участие в подготовке этих объектов к сегодняшнему пуску — строителям, инженерам, нашим коммерческим компаниям. Конечно, руководителям регионов и муниципалитетов. Люди давно ждали открытия этих объектов. У нас их достаточно много открывается ежегодно, но пока недостаточно для всей страны в целом, для того, чтобы мы вышли на тот уровень, который заявили, как необходимую планку для развития физической культуры и спорта — 70 процентов наших граждан должны заниматься физкультурой и спортом по всей стране, причем разных возрастов, разных групп здоровья. И то, что теперь у нас и малыши, и взрослые люди получат возможность заниматься физкультурой и спортом в новых пяти объектах в пяти разных регионах Российской Федерации — это очень большой шаг вперед», — сказал президент России.

Общая площадь Центра гимнастики в Тобольске — 4 800 кв. метров. Здесь расположены гимнастический зал площадью 1 500 кв. метров с трибунами на 350 мест, а также залы для хореографии, фитнеса и школы раннего развития детей, зал для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья и зал индивидуальной подготовки.

Общий объем инвестиций в строительство Центра гимнастики — порядка 1 миллиарда рублей. Строители возвели спорткомплекс за два года — рекордно короткий срок для объекта такого уровня.

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