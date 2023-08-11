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Posted 11 августа, 12:01

Published 11 августа, 12:01

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Тюменская область входит в топ регионов РФ по вовлеченности населения в спорт

Тюменская область входит в топ регионов РФ по вовлеченности населения в спорт

11 августа 2023, 12:01
Фото: 1MI
Тюменскую область можно назвать одним из самых спортивных регионов России. Об этом заявил глава региона Александр Моор, открывая торжественную церемонию, посвященную Дню физкультурника.

Губернатор вручил награды Минспорта 11 руководителям и работникам спортивных организаций. Ещё четыре человека удостоены благодарностей губернатора Тюменской области. И 13 тюменских атлетов из рук главы региона получили удостоверения о присвоении спортивных званий.

Александр Моор поблагодарил спортсменов и их наставников за профессионализм и искреннюю любовь к выбранному делу. Он также заверил, что в Тюменской области будет продолжена работа по развитию спортивной отрасли и чтобы как можно больше тюменцев имели возможность заниматься физкультурой и спортом.

«Мы находимся в тройке лидеров среди регионов России по вовлеченности населения в занятия физкультурой и спортом. Входим в пятерку лучших субъектов России в рейтинге реализации комплекса ГТО. Ежегодно у нас проводится множество соревнований и турниров самого разного уровня. Для этого есть все условия и необходимая инфраструктура, развитию которой мы уделяем большое внимание», — пояснил глава региона.
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