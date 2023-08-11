Тюменская область входит в топ регионов РФ по вовлеченности населения в спорт

Александр Моор поблагодарил спортсменов и их наставников за профессионализм и искреннюю любовь к выбранному делу. Он также заверил, что в Тюменской области будет продолжена работа по развитию спортивной отрасли и чтобы как можно больше тюменцев имели возможность заниматься физкультурой и спортом.