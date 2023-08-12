В Ишиме появилась «умная» спортплощадка

«Инновационная площадка оборудована стадионом, трибунами для зрителей на 100 посадочных мест. На ней есть тренажёры, игровое оборудование для занятий баскетболом, футболом, волейболом, настольным теннисом, хоккеем и воркаутом. Также площадку можно использовать для занятий спортивной ходьбой и лёгкой атлетикой», — сказано в сообщении.