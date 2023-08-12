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Posted 12 августа, 13:19

Published 12 августа, 13:19

Modified Сегодня, 18:10

Updated Сегодня, 18:10

В Ишиме появилась «умная» спортплощадка

В Ишиме появилась «умная» спортплощадка

12 августа 2023, 13:19
Фото: 1MI
Ко Дню физкультурника в Ишиме открылась новая спортивная площадка, на которой все тренажёры оснащены QR-кодами с доступом к видеоинструкции от виртуального тренера. Находится она на улице Курганской, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

В открытии нового спортивного объекта приняли участие глава города и представители регионального депспорта.

Площадка для занятий физкультурой однозначно станет местом притяжения для горожан всех возрастов.

«Инновационная площадка оборудована стадионом, трибунами для зрителей на 100 посадочных мест. На ней есть тренажёры, игровое оборудование для занятий баскетболом, футболом, волейболом, настольным теннисом, хоккеем и воркаутом. Также площадку можно использовать для занятий спортивной ходьбой и лёгкой атлетикой», — сказано в сообщении.

Строительство спортплощадки реализовано по федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта», а также в рамках соглашения Министерства спорта и правительства Тюменской области, при поддержке губернатора Тюменской области и руководства города.

Всего в текущем году в Тюменской области появится 4 таких площадки. На очереди — открытие трех площадок, которые будут расположены в Тюмени.

Тюменская область входит в топ регионов РФ по вовлеченности населения в спорт
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