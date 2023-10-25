Тюменская область готовится к спартакиаде сильнейших лыжников России

Posted 25 октября, 06:03
Published 25 октября, 06:03
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Соревнования пройдут с 9 по 18 февраля. Спартакиаду сильнейших также примут Челябинская и Свердловская области, Краснодарский и Красноярский края. Всего будет разыграно 108 комплектов наград в 14 олимпийских зимних видах спорта.
На этап, который состоится в Тюмени, заявились 500 спортсменов.
«Состязания пройдут на базе областного центра зимних видов спорта „Жемчужина Сибири“. Сейчас спорткомплекс находится на реконструкции, но будет готов к началу сезона», — отметили в Информцентре правительства ТО.
Напомним, ранее глава региона Александр Моор лично проверил ход работ на «Жемчужине Сибири». Спорткомплекс уже должен быть готов к началу декабря. Затем объект обещают доработать, а именно обновить уличное освещение, чтобы гонки по биатлону можно было проводить и в вечернее время суток.
«Мы и дальше будем поддерживать инфраструктуру „Жемчужины Сибири“, чтобы у российского спорта была площадка для гонок мирового уровня», — прокомментировал губернатор.
В Тюменской области проводится много различных соревнований и турниров, как регионального, так и федерального и международного уровня. Для этого здесь созданы все условия и необходимая инфраструктура, развитию которой в области уделяется большое внимание.