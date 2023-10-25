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Posted 25 октября, 06:03

Published 25 октября, 06:03

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Тюменская область готовится к спартакиаде сильнейших лыжников России

Тюменская область готовится к спартакиаде сильнейших лыжников России

25 октября 2023, 06:03
Фото: 1MI
В 2024 году вторая Всероссийская спартакиада сильнейших лыжников пройдет в пяти регионах страны. Одной из принимающей стороной станет Тюменская область.

Соревнования пройдут с 9 по 18 февраля. Спартакиаду сильнейших также примут Челябинская и Свердловская области, Краснодарский и Красноярский края. Всего будет разыграно 108 комплектов наград в 14 олимпийских зимних видах спорта.

На этап, который состоится в Тюмени, заявились 500 спортсменов.

«Состязания пройдут на базе областного центра зимних видов спорта „Жемчужина Сибири“. Сейчас спорткомплекс находится на реконструкции, но будет готов к началу сезона», — отметили в Информцентре правительства ТО.

Напомним, ранее глава региона Александр Моор лично проверил ход работ на «Жемчужине Сибири». Спорткомплекс уже должен быть готов к началу декабря. Затем объект обещают доработать, а именно обновить уличное освещение, чтобы гонки по биатлону можно было проводить и в вечернее время суток.

«Мы и дальше будем поддерживать инфраструктуру „Жемчужины Сибири“, чтобы у российского спорта была площадка для гонок мирового уровня», — прокомментировал губернатор.

В Тюменской области проводится много различных соревнований и турниров, как регионального, так и федерального и международного уровня. Для этого здесь созданы все условия и необходимая инфраструктура, развитию которой в области уделяется большое внимание.

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