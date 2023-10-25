Тюменская область готовится к спартакиаде сильнейших лыжников России

Напомним, ранее глава региона Александр Моор лично проверил ход работ на «Жемчужине Сибири». Спорткомплекс уже должен быть готов к началу декабря. Затем объект обещают доработать, а именно обновить уличное освещение, чтобы гонки по биатлону можно было проводить и в вечернее время суток.