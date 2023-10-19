Владимир Путин открыл Центр гимнастики в Тюменской области

В Центре планируется принимать различные соревнования всероссийского масштаба. Объект площадью 4788 кв. м. включает в себя 6 залов разного предназначения. Четыре из них для хореографии и фитнеса, 1 для гимнастики, а последний для детей с ОВЗ.