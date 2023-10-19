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Владимир Путин открыл Центр гимнастики в Тюменской области

Владимир Путин открыл Центр гимнастики в Тюменской области

19 октября 2023, 12:22
Фото: 1MI
На открытии нового Центра гимнастики в Тобольске поприсутствовал президент России Владимир Путин. Он также выступил с поздравительной речью и пожеланиями.

Спортивный объект был открыт в ходе телемоста с форума «Россия — спортивная держава». Центр гимнастики обошелся в 0,9 млрд рублей и был построен за 2 года — это рекордно короткий срок для реализации проекта подобного масштаба.

В Центре планируется принимать различные соревнования всероссийского масштаба. Объект площадью 4788 кв. м. включает в себя 6 залов разного предназначения. Четыре из них для хореографии и фитнеса, 1 для гимнастики, а последний для детей с ОВЗ.

«Хочу сказать слова благодарности всем, кто принимал участие в подготовке этих объектов к сегодняшнему пуску: строителям, инженерам, нашим коммерческим компаниям, руководителям регионов и муниципалитетов. Люди давно ждали открытия этих объектов», — с такими словами выступил президент России Владимир Путин.

Он также отметил необходимость продолжать строить спортивные объекты, так как все еще недостаточно для страны, а спортом должно заниматься 70% населения страны.

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#Спорт#Тюменская область#Тобольск#Дмитрий Балобанов
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