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Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Спортплощадка для тренировок

Большая спортивная площадка откроется на Войновке в Тюмени

5 октября 2023, 11:17
Фото: Тюмень - наш дом.
Спортплощадка для тренировок
В областной столице на улице Энергостроителей, 9, открывается спортивная площадка. Мероприятие пройдёт 6 октября.

Площадка станет местом для тренировок жителей Войновки, её построили в честь 100-летия Министерства спорта РФ. Здесь можно заниматься баскетболом, футболом, волейболом, хоккеем и воркаутом.

«Рядом со спортивными снарядами расположены QR-коды. Отсканировав их при помощи смартфона, тюменцы получат видеоинструкцию от виртуального тренера или ссылки на видеоуроки», — сообщают чиновники администрации Тюмени.

На открытии пройдут показательные выступления спортсменов движения Street Workout. Новую площадку открывают в 11:00.

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#Общество#Спорт#Александр Мязин#Новости тюмени#Детская площадка
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