Большая спортивная площадка откроется на Войновке в Тюмени

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Площадка станет местом для тренировок жителей Войновки, её построили в честь 100-летия Министерства спорта РФ. Здесь можно заниматься баскетболом, футболом, волейболом, хоккеем и воркаутом.
«Рядом со спортивными снарядами расположены QR-коды. Отсканировав их при помощи смартфона, тюменцы получат видеоинструкцию от виртуального тренера или ссылки на видеоуроки», — сообщают чиновники администрации Тюмени.
На открытии пройдут показательные выступления спортсменов движения Street Workout. Новую площадку открывают в 11:00.