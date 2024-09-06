Медики рассказали, от каких видов онкозаболеваний чаще всего умирают тюменцы

Доля онкобольных, умерших в течение года после установления диагноза составила 15,2%, что на 6,7% меньше чем в 2022 году. Видами онкологии с наиболее высокой смертностью стали рак трахеи, легких и бронхов (17%), молочной железы и желудка (8%), прямой и ободочной кишки (7%).