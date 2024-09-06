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В Тюменской области заболеваемость раком выросла на 17%

Медики рассказали, от каких видов онкозаболеваний чаще всего умирают тюменцы

6 сентября 2024, 03:45
Фото: 1MI

В Тюменской области заболеваемость раком выросла на 17%

В Тюменской области на 17,6% выросло число выявленных случаев рака. Показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2023 году составил 482,13 на 100 тысяч населения.

Заболеваемость раком среди женщина увеличилась на 5,1%, среди мужчин — на 22,7%. Такие данные указаны в докладе департамента здравоохранения Тюменской области за 2023 год.

По данным ведомства, в структуре заболеваемости злокачественными заболеваниями I место занимали злокачественные новообразования кожи (14,0%), II место — злокачественные новообразования молочной железы (10,5%), III место — злокачественные опухоли предстательной железы (9,8%).

На конец 2023 года по данным областного популяционного канцеррегистра, на диспансерном учете в Тюменской области состояло 45 тысяч 164 пациента со злокачественными новообразованиями (в 2022 году 42 тысячи 465 пациентов), что составило 1,9% населения.

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Наибольшая заболеваемость злокачественными новообразованиями регистрируется в возрастном диапазоне 55-64 лет.

Доля онкобольных, умерших в течение года после установления диагноза составила 15,2%, что на 6,7% меньше чем в 2022 году. Видами онкологии с наиболее высокой смертностью стали рак трахеи, легких и бронхов (17%), молочной железы и желудка (8%), прямой и ободочной кишки (7%).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области медики зарабатывают в среднем на 5 тысяч больше, чем их российские коллеги. По данным Росстата, средняя зарплата врачей в регионе превышает 126 тысяч рублей.

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