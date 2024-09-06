Бабье лето все-таки будет? В Тюмени потеплеет до +21

В Тюмени в субботу, 6 сентября, синоптики обещают переменную облачность и кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в этот день составит +9…+16. В воскресенье, несмотря на небольшой дождь, в областной столице к полудню воздух прогреется до +20…+21. Бабье лето в Тюмени продержится до конца следующей недели — до 13 сентября.