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Posted Сегодня, 07:11

Published Сегодня, 07:11

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

В Тюмени к концу недели потеплеет до +21

Бабье лето все-таки будет? В Тюмени потеплеет до +21

6 сентября 2024, 07:11
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени к концу недели потеплеет до +21

По прогнозам метеорологов Обь-Иртышского УГМС, до +20 воздух в Тюменской области прогреется в воскресенье, 7 сентября.

В субботу на юге региона ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Днем столбики термометров покажут +12…+17, в ночные часы температура воздуха составит +7…+12, местами вероятны заморозки до 0…-5.

Фото: omsk-meteo.ru

В воскресенье, 7 сентября, в Тюменскую область вернется тепло. В дневные часы термометры поднимутся до +15…+20, ночью покажут +4…+9. При этом день пройдет без осадков, при переменной облачности. Скорость ветра западного направлении составит 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.

Фото: gismeteo.ru

В Тюмени в субботу, 6 сентября, синоптики обещают переменную облачность и кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в этот день составит +9…+16. В воскресенье, несмотря на небольшой дождь, в областной столице к полудню воздух прогреется до +20…+21. Бабье лето в Тюмени продержится до конца следующей недели — до 13 сентября.

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