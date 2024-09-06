Бабье лето все-таки будет? В Тюмени потеплеет до +21

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
В субботу на юге региона ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Днем столбики термометров покажут +12…+17, в ночные часы температура воздуха составит +7…+12, местами вероятны заморозки до 0…-5.
В воскресенье, 7 сентября, в Тюменскую область вернется тепло. В дневные часы термометры поднимутся до +15…+20, ночью покажут +4…+9. При этом день пройдет без осадков, при переменной облачности. Скорость ветра западного направлении составит 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.
В Тюмени в субботу, 6 сентября, синоптики обещают переменную облачность и кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в этот день составит +9…+16. В воскресенье, несмотря на небольшой дождь, в областной столице к полудню воздух прогреется до +20…+21. Бабье лето в Тюмени продержится до конца следующей недели — до 13 сентября.