Громкое дело: известного криминального авторитета осудили в Тюмени присяжные

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:43
Такой вердикт вынесла коллегия присяжных заседателей.
Установлено, что в течение 11 лет, с 2010 по 2021 годы, Сергей Патрушев занимал высшее положение (должность «положенца») в тюменском криминальном мире. Он являлся генератором идей, руководителем преступной группы, казначеем и контролером по расходованию собранных незаконным путем денежных средств.
В 2020 году создал преступное сообщество, в которое вошли две самостоятельно организованные преступные группы. С июля по ноябрь 2020 бандиды вымогали денежные средства у граждан, в том числе у женщин, предоставляющих секс-услуги за деньги и их покровителей. Все полученные финансовые средства бандиты направляли на поддержку криминального сообщества и тех, кто находится в местах лишения свободы. В целом жертвами бандитов стали 17 жителей Тюменской области.
С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Сергея Патрушева к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима со штрафом в размере 2-х миллионов рублей и ограничением свободы на 2 года.
Также суд удовлетворил иск одного из потерпевших и взыскал с криминального авторитета более 45 тысяч рублей, конфисковал денежные средства осужденного в сумме свыше 200 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что приговоренный в январе 2023 года к 16 годам лишения свободы подельник криминального авторитета 50-летний Александр Косарев, спустя 10 месяцев после оглашения приговора погиб в зоне СВО. О гибели Косарева сообщил военный комиссариат Тюмени.