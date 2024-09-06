Громкое дело: известного криминального авторитета осудили в Тюмени присяжные

В 2020 году создал преступное сообщество, в которое вошли две самостоятельно организованные преступные группы. С июля по ноябрь 2020 бандиды вымогали денежные средства у граждан, в том числе у женщин, предоставляющих секс-услуги за деньги и их покровителей. Все полученные финансовые средства бандиты направляли на поддержку криминального сообщества и тех, кто находится в местах лишения свободы. В целом жертвами бандитов стали 17 жителей Тюменской области.