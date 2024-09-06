nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 06:19

Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Тюменского авторитета отправили в тюрьму на 17 лет

Громкое дело: известного криминального авторитета осудили в Тюмени присяжные

6 сентября 2024, 06:19
Фото: 1MI

Тюменского авторитета отправили в тюрьму на 17 лет

65-летнего Сергея Патрушева (уголовная кличка «Патрушонок», «Патруш») признали виновным по статьям Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии», «Создание и руководство преступным сообществом, „Вымогательство“.
Сюжет
Суд

Такой вердикт вынесла коллегия присяжных заседателей.

Установлено, что в течение 11 лет, с 2010 по 2021 годы, Сергей Патрушев занимал высшее положение (должность «положенца») в тюменском криминальном мире. Он являлся генератором идей, руководителем преступной группы, казначеем и контролером по расходованию собранных незаконным путем денежных средств.

В 2020 году создал преступное сообщество, в которое вошли две самостоятельно организованные преступные группы. С июля по ноябрь 2020 бандиды вымогали денежные средства у граждан, в том числе у женщин, предоставляющих секс-услуги за деньги и их покровителей. Все полученные финансовые средства бандиты направляли на поддержку криминального сообщества и тех, кто находится в местах лишения свободы. В целом жертвами бандитов стали 17 жителей Тюменской области.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Сергея Патрушева к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима со штрафом в размере 2-х миллионов рублей и ограничением свободы на 2 года.

Отдыхали в кафе и клубах: в Тюмени нашли два десятка нелегальных мигрантов
Узнать подробнее

Также суд удовлетворил иск одного из потерпевших и взыскал с криминального авторитета более 45 тысяч рублей, конфисковал денежные средства осужденного в сумме свыше 200 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что приговоренный в январе 2023 года к 16 годам лишения свободы подельник криминального авторитета 50-летний Александр Косарев, спустя 10 месяцев после оглашения приговора погиб в зоне СВО. О гибели Косарева сообщил военный комиссариат Тюмени.

Читайте также:
В Тюмени скончался анестезиолог Анатолий РудаковКто в Тюмени зарабатывает больше 150 тысяч рублейФорум «Утро» в Тюмени изменит формат
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Преступники#Суд#Новости тюмени#Вымогательство#Криминал#Преступления#Бандитизм
Подпишитесь
Стоимость ОСАГО снизят в Тюменской области
Вчера, 08:36
Проститутки открыли охоту на VIP-гостей тюменского форума TNF
Вчера, 04:09
Бить или не бить мигранта? Тюменцы обсудили, как решать национальный вопрос в регионе
Вчера, 08:57
Уже не дешевые: аренда маленьких квартир резко подорожала в Тюмени
Сегодня, 05:59
Икра на вес золота. Тюменцы поймали в Иртыше царскую стерлядь альбиноса. ВИДЕО
Вчера, 11:13
В зоне СВО погиб мобилизованный охранник из Тюмени
Вчера, 10:42