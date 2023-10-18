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Александр Моор проверил ход ремонта

«Жемчужину Сибири» в Тюмени пообещали отремонтировать до декабря

18 октября 2023, 02:58
Фото: Ангелина Скибина / 1MI
Александр Моор проверил ход ремонта
Сейчас объект находится на ремонте. Оборудовать освещение планируется в 2024–2025 годах.

«Жемчужина Сибири» в Тюмени будет отремонтирована к началу декабря. О том, что работы на объекте завершатся в срок, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Сейчас в спорткомплексе проводится небольшой ремонт.

«Для зрителей будут доработаны места и оборудованы переходные мостики. Продолжается реконструкция фасада лыжно-биатлонного стадиона», — отметил губернатор.

По словам Александра Моора, он уже обсудил с директором комплекса Анатолием Емельяновым вопрос обновления освещения в 2024–2025 годах, чтобы гонки по биатлону можно было проводить и в вечернее время суток. Оно создаст особенную атмосферу и будет плюсом для тех, кто смотрит прямые трансляции.

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#Общество#Спорт#Тюмень#Тюменская область#Ремонт#Новости тюмени#Реконструкция#Александр Моор#Губернатор#Жемчужина Сибири#Стадион#Любовь Селезнева
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