«Жемчужину Сибири» в Тюмени пообещали отремонтировать до декабря

Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
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Updated Сегодня, 03:00
«Жемчужина Сибири» в Тюмени будет отремонтирована к началу декабря. О том, что работы на объекте завершатся в срок, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Сейчас в спорткомплексе проводится небольшой ремонт.
«Для зрителей будут доработаны места и оборудованы переходные мостики. Продолжается реконструкция фасада лыжно-биатлонного стадиона», — отметил губернатор.
По словам Александра Моора, он уже обсудил с директором комплекса Анатолием Емельяновым вопрос обновления освещения в 2024–2025 годах, чтобы гонки по биатлону можно было проводить и в вечернее время суток. Оно создаст особенную атмосферу и будет плюсом для тех, кто смотрит прямые трансляции.