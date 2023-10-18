«Жемчужину Сибири» в Тюмени пообещали отремонтировать до декабря

По словам Александра Моора, он уже обсудил с директором комплекса Анатолием Емельяновым вопрос обновления освещения в 2024–2025 годах, чтобы гонки по биатлону можно было проводить и в вечернее время суток. Оно создаст особенную атмосферу и будет плюсом для тех, кто смотрит прямые трансляции.