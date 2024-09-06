Уже не дешевые: аренда маленьких квартир резко подорожала в Тюмени

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:01
В Тобольске и вовсе съем жилья стал дороже на 62%. По данным аналитиков «Циан», за год аренда однокомнатных квартир в Тобольске подорожала до 31,5 тысячи рублей, двухкомнатных — до 37,4 тысячи рублей (рост за год на 53%).
На увеличение арендных ставок, по мнению экспертов, оказали влияние рост уровня спроса и сокращение числа предложений. По сравнению с 2023 годом выбор на рынке аренды в анализируемых локациях снизился на 10%.
Ранее «Наш Город» писал, что жителям Тюменской области предлагают страховать квартиры от атаки дронов. Как поясняют страховщики, данное предложение актуально для жителей региона, имеющих недвижимость в Москве и Краснодарском крае.