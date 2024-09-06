Уже не дешевые: аренда маленьких квартир резко подорожала в Тюмени

В Тобольске и вовсе съем жилья стал дороже на 62%. По данным аналитиков «Циан», за год аренда однокомнатных квартир в Тобольске подорожала до 31,5 тысячи рублей, двухкомнатных — до 37,4 тысячи рублей (рост за год на 53%).