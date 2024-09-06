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ВЭФ 2024
Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Париж — столица Лондона? Интересный тест на знание мировых столиц
6 сентября 2024, 11:23
Фото: 1MI
Думаете, что хорошо разбираетесь в географии и любите путешествовать? Тогда представляем вашему вниманию тест на знание мировых столиц. Не медлите — приступайте.
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