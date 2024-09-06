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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Париж — столица Лондона? Интересный тест на знание мировых столиц

Париж — столица Лондона? Интересный тест на знание мировых столиц

6 сентября 2024, 11:23
Фото: 1MI
Думаете, что хорошо разбираетесь в географии и любите путешествовать? Тогда представляем вашему вниманию тест на знание мировых столиц. Не медлите — приступайте.
#Мелиса Учунджю#Тесты#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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