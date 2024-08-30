nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

История в лицах. Тест: узнаете ли вы известных людей мира по портретам?

История в лицах. Тест: узнаете ли вы известных людей мира по портретам?

30 августа 2024, 12:38
Фото: 1MI
Представляем вашему вниманию тест на знание известных всему миру личностей. Эти люди вошли в историю человечества благодаря своей деятельности, а значит, не могут быть забыты. Давайте проверим ваши знания!
Тест
Сможете узнать известную личность по портрету?

«Наш город» подготовил для вас викторину, благодаря которой можно проверить свою эрудицию, а также память на лица. Не медлите — приступайте!

Определим ваш уровень интеллекта! Тест на разносторонние знания для самых умных
Узнать подробнее
Сила копейки. Тест — сможете ли вы вспомнить цены времен СССР?
Узнать подробнее
#Мелиса Учунджю#Тесты#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
Подпишитесь
Тюменцы отсудили у больницы 10 миллионов рублей за смерть своего родственника
Сегодня, 07:50
«Все щемятся с обочины в правый ряд»: тюменку возмутило бескультурье водителей
Сегодня, 08:11
Новые пенсии, нормы в такси и уроки в школах: как изменится жизнь тюменцев с сентября
Сегодня, 01:00
От -5 до +22: какая погода ждет тюменцев в начале сентября
Сегодня, 07:20
На НТВ сняли передачу про тюменских детей, пропавших в свердловском лесу
Сегодня, 05:34