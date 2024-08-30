История в лицах. Тест: узнаете ли вы известных людей мира по портретам?
30 августа 2024, 12:38
Фото: 1MI
Представляем вашему вниманию тест на знание известных всему миру личностей. Эти люди вошли в историю человечества благодаря своей деятельности, а значит, не могут быть забыты. Давайте проверим ваши знания!
Тест
Сможете узнать известную личность по портрету?
«Наш город» подготовил для вас викторину, благодаря которой можно проверить свою эрудицию, а также память на лица. Не медлите — приступайте!