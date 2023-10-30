Созерцательные маршруты: ландшафтный парк с прудом появится в центре нового ЖК

Зона Арктики станет местом для занятий спортом. Здесь разместятся воркаут-площадка, тренажеры, памп-трек, спортивное поле и амфитеатр для болельщиков. Тайга будет располагать к тихому отдыха на гамаках между деревьями. Тундра превратится в большой детский парк с площадками для малышей и ребят среднего возраста. Степь станет главной площадью для встреч с близкими, а летом ребятня сможет резвиться в потоках «сухого» фонтана.