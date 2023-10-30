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Updated Сегодня, 05:24

Созерцательные маршруты: ландшафтный парк с прудом появится в центре нового ЖК

Созерцательные маршруты: ландшафтный парк с прудом появится в центре нового ЖК

30 октября 2023, 05:22
Фото:  «Страна Девелопмент»
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Бульвар «Тропа Сибири» создадут в жилом комплексе «Сердце Сибири». Благоустройством занимается федеральный застройщик ГК «Страна Девелопмент». Многоуровневый парк с зонами для отдыха, игр и спорта полностью будет завершен к 2026 году.

Пешеходный бульвар «Тропа Сибири» объединит все дома нового ЖК «Сердце Сибири». Арктика, степь, тундра, тайга, высокогорье и плоскогорье появятся здесь по концепции архитекторов. Каждая зона будет отличаться озеленением, ландшафтом, функционалом и освещением.

Фото:  «Страна Девелопмент»
Живописная посадка отсылает нас к образу естественных природных ландшафтов Сибири. К центральной тропе растительность сгущается, появляется больше деревьев, кустарников и цветников. В удалении от тропы и ближе к домам зеленые насаждения становятся ниже — высокие травы и кустарники сменяет газон. Таким образом визуально формируется переход от более естественной среды у тропы к урбанизированной возле застройки, — рассказали в ГК «Страна Девелопмент».
Фото:  «Страна Девелопмент»

Зона Арктики станет местом для занятий спортом. Здесь разместятся воркаут-площадка, тренажеры, памп-трек, спортивное поле и амфитеатр для болельщиков. Тайга будет располагать к тихому отдыха на гамаках между деревьями. Тундра превратится в большой детский парк с площадками для малышей и ребят среднего возраста. Степь станет главной площадью для встреч с близкими, а летом ребятня сможет резвиться в потоках «сухого» фонтана.

Особую значимость в благоустройстве имеет озеро. Вокруг него расположились места для тихого отдыха рядом с водой. А для уток, которые здесь поселятся, застройщик установит специальный домик.

Фото:  «Страна Девелопмент»

В центре жилого комплекса рядом с пешеходным бульваром возведут детский сад. Его строительством будет заниматься администрация города.

Напомним, ЖК «Сердце Сибири» находится в деловой части Тюмени, его расположение отличает близость исторического центра города, одинаковая удаленность всех районов и всех крупных торгово-развлекательных центров города — всего 10-15 минут на авто. 17 маршрутов общественного транспорта проходят через остановочные комплексы рядом с комплексом. Узнать подробнее о проекте и выгодных акциях, узнать цены на квартиры и выбрать подходящую можно на сайте застройщика strana.com.

АО СЗ «Стройтранс №1». Проектная декларация на наш. дом.рф.

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