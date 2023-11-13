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В Тюмени резко подорожают автомобили, ввозимые «серым импортом»

В Тюмени резко подорожают автомобили, ввозимые «серым импортом»

13 ноября 2023, 02:40
Фото: 1MI
Новое постановление создало ряд проблем людям, занимающимся ввозом «серых» автомобилей. Эксперты полагают, что это скажется на конечной стоимости иномарок.

29 октября в России вступило в силу постановление, усложняющее жизнь частным автодилерам. Нововведение по своей сути лишает их возможности платить утильсбор по льготной ставке. К чему это приведет — рассказал изданию «72.ru» тюменец, который занимается ввозом иномарок из Казахстана, Китая и Эмиратов.

Основное, чем это грозит — подорожанием автомобилей. Раньше, как сообщает эксперт, машины ввозились обходными путями: транспорт растаможивали на подставных физлиц. Можно было ввезти одну машину в год, заплатив пошлину в размере 3 400 рублей. При этом, авто нельзя продавать в течение года.

В октябрьском постановлении говорится, что на частное лицо все же можно ввезти один автомобиль в год, но при перепродаже придется заплатить внушительную сумму в качестве утильсбора.

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Как действовать по новым правилам — таможенники еще не сориентировались, поэтому заставляют платить коммерческий утильсбор сразу, а это около 300 тысяч рублей. В постановлении об этом не говорится.

Из-за этой проблемы растет конечная стоимость иномарок. В итоге, страдают не только сами продавцы, но и будущие покупатели.

Как подытожил эксперт, параллельный импорт официально разрешен до февраля 2024 года. Что будет дальше — неизвестно, но есть риски остаться без автомобилей.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени не осталось дешевых машин. Подорожание коснулось не только новых авто, но и с пробегом, а бюджетными вариантами считаются автомобили от 400 тысяч рублей.

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