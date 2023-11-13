В Тюмени резко подорожают автомобили, ввозимые «серым импортом»

Основное, чем это грозит — подорожанием автомобилей. Раньше, как сообщает эксперт, машины ввозились обходными путями: транспорт растаможивали на подставных физлиц. Можно было ввезти одну машину в год, заплатив пошлину в размере 3 400 рублей. При этом, авто нельзя продавать в течение года.