В Тюмени резко подорожают автомобили, ввозимые «серым импортом»

Posted Сегодня, 02:40
Published Сегодня, 02:40
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29 октября в России вступило в силу постановление, усложняющее жизнь частным автодилерам. Нововведение по своей сути лишает их возможности платить утильсбор по льготной ставке. К чему это приведет — рассказал изданию «72.ru» тюменец, который занимается ввозом иномарок из Казахстана, Китая и Эмиратов.
Основное, чем это грозит — подорожанием автомобилей. Раньше, как сообщает эксперт, машины ввозились обходными путями: транспорт растаможивали на подставных физлиц. Можно было ввезти одну машину в год, заплатив пошлину в размере 3 400 рублей. При этом, авто нельзя продавать в течение года.
В октябрьском постановлении говорится, что на частное лицо все же можно ввезти один автомобиль в год, но при перепродаже придется заплатить внушительную сумму в качестве утильсбора.
Как действовать по новым правилам — таможенники еще не сориентировались, поэтому заставляют платить коммерческий утильсбор сразу, а это около 300 тысяч рублей. В постановлении об этом не говорится.
Из-за этой проблемы растет конечная стоимость иномарок. В итоге, страдают не только сами продавцы, но и будущие покупатели.
Как подытожил эксперт, параллельный импорт официально разрешен до февраля 2024 года. Что будет дальше — неизвестно, но есть риски остаться без автомобилей.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени не осталось дешевых машин. Подорожание коснулось не только новых авто, но и с пробегом, а бюджетными вариантами считаются автомобили от 400 тысяч рублей.