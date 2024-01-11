Дилерский центр Чери «Восток Моторс» распродает автомобили по ценам 2023 года

По данным «Автостат», Chery входит в пятерку самых продаваемых автомобилей в России. В 2023 году бренд ежемесячно устанавливал новые рекорды по продажам. Как сообщает АО «ППК», в прошлом году было продано почти в четыре раза больше машин Chery, чем в 2022 году. Лидирующие позиции по праву принадлежат популярным моделям: TIGGO 7 PRO, его прокачанной версии — TIGGO 7 PRO MAX и TIGGO 4 PRO.