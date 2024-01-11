Дилерский центр Чери «Восток Моторс» распродает автомобили по ценам 2023 года

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Гости Дня Открытых Дверей дилерского центра Чери «Восток Моторс» получат персональные предложения на покупку автомобилей, а также смогут провести тест-драйв понравившихся моделей. Менеджеры подберут самые выгодные и комфортные условия покупки. Не стоит упускать возможность стать обладателем автомобиля одной из ведущих марок!
По данным «Автостат», Chery входит в пятерку самых продаваемых автомобилей в России. В 2023 году бренд ежемесячно устанавливал новые рекорды по продажам. Как сообщает АО «ППК», в прошлом году было продано почти в четыре раза больше машин Chery, чем в 2022 году. Лидирующие позиции по праву принадлежат популярным моделям: TIGGO 7 PRO, его прокачанной версии — TIGGO 7 PRO MAX и TIGGO 4 PRO.
TIGGO 7 PRO MAX поражает уровнем комфорта и технологичности. Мощный, продуманный, безопасный, в дерзком спортивном дизайне — его невозможно не заметить в городском потоке.
Полный привод, интеллектуальное управление и шесть режимов движения превращают поездку на TIGGO 7 PRO MAX в истинное удовольствие, при котором водитель словно сливается с автомобилем в единое целое. Роботизированная система поддерживает спортивный и комфортный режимы вождения.
Эстетика дизайна и экстерьера TIGGO 7 PRO MAX покоряет с первого взгляда: плавность и необычная геометрия линий, симметрия и элегантность деталей, панорамная крыша. Все цифровые элементы удобно расположены и просты в эксплуатации.
TIGGO 4 PRO — воплощение стиля и неудержимой динамики. Яркий автомобиль с характером подойдет молодым, активным людям, которые ценят технологичность и цифровой прогресс. Просторный салон поражает вместимостью. В зависимости от положения задних сидений объем багажного отделения доходит до 1100 литров.
Сенсорная система климат-контроля обеспечивает персональный комфортный температурный режим для водителя и пассажира. Инновационная система кондиционирования с высоким уровнем защиты задерживает более 95% вредных частиц. Отдельный вид удовольствия — управление сенсорной панелью с высоким качеством изображения.
TIGGO 4 PRO адаптирован для российских дорог с точки зрения безопасности. Весь кузов, за исключением крыши и капота, оцинкован. Содержание высокопрочной немецкой стали Benteler в составе конструкции — более 60%.
В дилерском центре Чери «Восток Моторс» на Алебашевской, 11 всегда в наличии самые популярные модели разных расцветок. Менеджеры подробно знакомят посетителей с каждой моделью и помогают с выбором. В центре оказывают полный спектр услуг по гарантийному и постгарантийному обслуживанию с помощью сертифицированного оборудования и оригинальных деталей, расходников и аксессуаров. Любой понравившийся автомобиль можно взять на тест-драйв, чтобы почувствовать себя его хозяином и понять, правильно ли сделан выбор модели.
Записывайтесь на тест-драйв на 13 января, чтобы получить шанс выиграть сертификат на путешествие. После прохождения тест-драйва вы автоматически становитесь участником розыгрыша, в котором можете стать обладателем одного из двух сертификатов на путешествие на сумму 100 000 рублей.
Успейте выбрать и выгодно приобрести автомобиль одной из самых популярных в России марок. Приходите на День Открытых Дверей в официальный дилерский центр Чери «Восток Моторс» на Алебашевской, 11.
Подробности можно уточнить по телефону +7 (3452) 21-59-74, или на сайте.