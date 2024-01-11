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Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 05:26

Updated Сегодня, 05:26

Тюменский Чери «Восток Моторс» распродает автомобили по ценам 2023 года

Дилерский центр Чери «Восток Моторс» распродает автомобили по ценам 2023 года

11 января 2024, 05:24
Фото: Восток Моторс
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Тюменский Чери «Восток Моторс» распродает автомобили по ценам 2023 года

Официальный дилерский центр Чери «Восток Моторс» на Алебашевской, 11 приглашает всех на День Открытых Дверей, который пройдет 13 января. Это уникальная возможность позволит выгодно приобрести стильный комфортабельный автомобиль: центр распродает склад по ценам 2023 года.

Гости Дня Открытых Дверей дилерского центра Чери «Восток Моторс» получат персональные предложения на покупку автомобилей, а также смогут провести тест-драйв понравившихся моделей. Менеджеры подберут самые выгодные и комфортные условия покупки. Не стоит упускать возможность стать обладателем автомобиля одной из ведущих марок!

Фото: Восток Моторс

По данным «Автостат», Chery входит в пятерку самых продаваемых автомобилей в России. В 2023 году бренд ежемесячно устанавливал новые рекорды по продажам. Как сообщает АО «ППК», в прошлом году было продано почти в четыре раза больше машин Chery, чем в 2022 году. Лидирующие позиции по праву принадлежат популярным моделям: TIGGO 7 PRO, его прокачанной версии — TIGGO 7 PRO MAX и TIGGO 4 PRO.

Фото: Восток Моторс

TIGGO 7 PRO MAX поражает уровнем комфорта и технологичности. Мощный, продуманный, безопасный, в дерзком спортивном дизайне — его невозможно не заметить в городском потоке.

Фото: Восток Моторс

Полный привод, интеллектуальное управление и шесть режимов движения превращают поездку на TIGGO 7 PRO MAX в истинное удовольствие, при котором водитель словно сливается с автомобилем в единое целое. Роботизированная система поддерживает спортивный и комфортный режимы вождения.

Фото: Восток Моторс

Эстетика дизайна и экстерьера TIGGO 7 PRO MAX покоряет с первого взгляда: плавность и необычная геометрия линий, симметрия и элегантность деталей, панорамная крыша. Все цифровые элементы удобно расположены и просты в эксплуатации.

Фото: Восток Моторс

TIGGO 4 PRO — воплощение стиля и неудержимой динамики. Яркий автомобиль с характером подойдет молодым, активным людям, которые ценят технологичность и цифровой прогресс. Просторный салон поражает вместимостью. В зависимости от положения задних сидений объем багажного отделения доходит до 1100 литров.

Сенсорная система климат-контроля обеспечивает персональный комфортный температурный режим для водителя и пассажира. Инновационная система кондиционирования с высоким уровнем защиты задерживает более 95% вредных частиц. Отдельный вид удовольствия — управление сенсорной панелью с высоким качеством изображения.

TIGGO 4 PRO адаптирован для российских дорог с точки зрения безопасности. Весь кузов, за исключением крыши и капота, оцинкован. Содержание высокопрочной немецкой стали Benteler в составе конструкции — более 60%.

Фото: Восток Моторс

В дилерском центре Чери «Восток Моторс» на Алебашевской, 11 всегда в наличии самые популярные модели разных расцветок. Менеджеры подробно знакомят посетителей с каждой моделью и помогают с выбором. В центре оказывают полный спектр услуг по гарантийному и постгарантийному обслуживанию с помощью сертифицированного оборудования и оригинальных деталей, расходников и аксессуаров. Любой понравившийся автомобиль можно взять на тест-драйв, чтобы почувствовать себя его хозяином и понять, правильно ли сделан выбор модели.

Фото: Восток Моторс

Записывайтесь на тест-драйв на 13 января, чтобы получить шанс выиграть сертификат на путешествие. После прохождения тест-драйва вы автоматически становитесь участником розыгрыша, в котором можете стать обладателем одного из двух сертификатов на путешествие на сумму 100 000 рублей.

Успейте выбрать и выгодно приобрести автомобиль одной из самых популярных в России марок. Приходите на День Открытых Дверей в официальный дилерский центр Чери «Восток Моторс» на Алебашевской, 11.

Подробности можно уточнить по телефону +7 (3452) 21-59-74, или на сайте.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Автомобили#Покупка#Акция#Тест-драйв#Chery#Распродажа автомобилей#Распродажа#Автомобиль#Дилеры#Анастасия Имамахметова
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