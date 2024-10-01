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Октябрь
Цены будут плавно расти: смогут ли тюменцы купить машину после повышение утильсбора?
1 октября, 05:59
Август
Одумайтесь, вы зависимы! Маркетплейсы вызывают у тюменцев шопоголию
8 августа, 08:02
Июль
Миллион за «гранту»?! За сколько лет тюменцы могут накопить на автомобиль?
18 июля, 06:57
Строим замок из палок! Почему качество новостроек в Тюменской области ухудшается?
2 июля, 08:02
Июнь
Тюменцы побили все рекорды по выдаче автокредитов
Жители Тюмени буквально накинулись на возможность взять автокредиты. По сообщениям пресс-службы банка ВТБ, рекорд по кредитованию на авто побит в три раза по сравнению с прошлыми годами.
26 июня, 12:49
Китаец или ВАЗ? Какую машину выгоднее всего купить тюменцу в 2024 году
25 июня, 09:49
Семьи с детьми могут купить самое продаваемое в России китайское авто со скидкой
10 июня, 05:43
Май
Стильные полотенца итальянского бренда за 1 рубль: «Пятерочка» запустила новую акцию
28 мая, 09:46
Апрель
«Долой рабство»: тюменец рассказал, почему никогда не возьмет квартиру в ипотеку
23 апреля, 08:52
Страна Девелопмент и Уралсиб согласовали ставку 2,99% на квартиры ЖК «Сердце Сибири»
23 апреля, 05:16
Триумфальное возвращение Hyundai и Kia: в Тюмени продают «корейцев» под новым брендом
9 апреля, 05:27
Тайна пятой планеты: «Пятерочка» запустила космическую акцию
3 апреля, 09:54
Март
Ипотека длиною в жизнь: могут ли тюменцы купить квартиру без первоначального взноса
21 марта, 06:25
Февраль
«Страна Девелопмент» пригласила партнеров из Урала и Сибири на свои объекты
16 февраля, 07:35
Январь
Миф или реальность? В Тюмени можно купить квартиру, не вставая с дивана
17 января, 11:17
Золотая середина: 30% покупателей выбирает квартиры не выше пятого этажа
17 января, 04:00
Когда, как и куда убирать новогоднюю елку: советы и приметы
15 января, 09:04
В Тюмени увеличился спрос на студии и однокомнатные квартиры
В декабре общее число сделок по покупке недвижимости превысило показатели ноября в два раза, в новостройках — на 30%.
14 января, 06:37
«Страна Девелопмент» опередила всех застройщиков Тюмени по объему ввода жилья
11 января, 08:11
Дилерский центр Чери «Восток Моторс» распродает автомобили по ценам 2023 года
11 января, 05:24

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