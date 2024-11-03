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Анастасия Имамахметова

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Октябрь
Жилой комплекс с самым длинным бульваром в Тюмени строят в районе Плеханово
25 октября, 07:30
Как попасть на день открытых дверей в первый цифровой микрорайон Сибири
17 октября, 11:49
От свалок к порядку: как менялась система обращения с отходами в Тюменской области
17 октября, 10:49
Дальний Восток стал излюбленным местом Жителей Тюмени в бархатный сезон-2024
17 октября, 09:18
В первом цифровом микрорайоне Сибири запустили 20-й дом: рендеры
10 октября, 10:39
«Квартира по подписке»: «Страна Девелопмент» предложила развивать новый формат
4 октября, 10:49
Сентябрь
Можно ли сегодня инвестировать в недвижимость: считаем расходы по ипотеке 0,01%
19 сентября, 06:18
Мой дом — мои правила. Застройщик «Страна Девелопмент» избавляет от детских установок
11 сентября, 10:45
Умные часы названы самым популярным гаджетом для детей в новом учебному году
10 сентября, 11:15
Александр Гайдуков: «Городам нужны благоустроенные ЖК вместо пустырей и заброшек»
6 сентября, 11:44
ВТБ и «Страна» запустят для работников Минздрава льготную программу покупки квартир
4 сентября, 11:16
Проще семейной ипотеки: для кого действует спецпредложение от тюменского застройщика
4 сентября, 04:00
Август
В Ноябрьске прошла конференция для преподавателей музыкальных школ
28 августа, 07:30
«Магазин сокровищ» открыт: «Пятерочка» запустила новую коллекцию легендарных монет
21 августа, 12:21
На термальных источниках Тюмени ускорили мобильный интернет
20 августа, 09:21
Понедельник стал самым популярным днем для кибератак
14 августа, 10:47
Тюменцы рассказали, куда готовы потратить полмиллиона рублей
14 августа, 05:04
60% покупателей квартир в новостройке берут допуслуги. Рассказываем, какие и почему
12 августа, 04:00
Аналитика МТС: ролевые экшены стали самым популярным жанром среди тюменских геймеров
8 августа, 14:16
День холостяка: в каких районах Тюмени живут самые завидные женихи
7 августа, 08:27

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