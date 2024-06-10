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Chery

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Июнь
Семьи с детьми могут купить самое продаваемое в России китайское авто со скидкой
10 июня, 05:43
Март
ВТБ завершил первый этап интеграции «Открытие Авто»
6 марта, 09:51
Январь
Дилерский центр Чери «Восток Моторс» распродает автомобили по ценам 2023 года
11 января, 05:24
Декабрь 2023
Дилерский центр Чери «Восток Моторс» приглашает на новогодний праздник за покупками
14 декабря 2023, 04:00
Ноябрь 2023
Выгода до 1,3 млн рублей: «Восток Моторс» в Тюмени продлил акцию «CHERY-ЛЕГКО!»
23 ноября 2023, 11:34
Сентябрь 2023
Как купить новый автомобиль и не прогадать с ценой
21 сентября 2023, 06:16
Июль 2023
В Тюмени в районе Зареки открывается новый автосалон CHERY Восток Моторс
17 июля 2023, 06:02

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