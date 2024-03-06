ВТБ завершил первый этап интеграции «Открытие Авто»

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:53
В Тюменской области у банка «Открытие» насчитывается порядка 57 тысяч клиентов и 10 офисов. С начала марта 2024 года в партнерской сети автосалонов прекращен прием заявок на автокредиты «Открытие Авто». Выдачи по этим продуктам завершатся до конца месяца. Весь поток новых заявок теперь идет по системам и продуктам ВТБ.
В ближайшее время банки приступят к следующему этапу интеграции — цессии, который продлится до конца года. Сообщения о переводе в ВТБ получат все заемщики, имеющие автокредиты в банке «Открытие». Портфель клиентов, который включает 133 тысячи договоров, будет переведён бесшовно. При этом заемщики продолжат обслуживаться на прежних условиях: срок, процентная ставка, размер и дата ежемесячного платежа, сумма кредита останутся для них неизменными. Изменятся только платежные реквизиты. После завершения этапа цессии ВТБ станет правопреемником всех обязательств «Открытие Авто».
Напомним, в декабре прошлого года начался постепенный перевод сети банковских отделений под единый бренд. На вторую половину апреля запланирован старт основного этапа интеграции. Помимо клиентов с автокредитами, предложения о переводе должны получить все владельцы дебетовых карт, вкладчики и ипотечные заемщики. При этом все условия по действующим договорам по кредитным продуктам, включая процентную ставку, не изменятся. Фактическое объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 года.