ВТБ завершил первый этап интеграции «Открытие Авто»

В ближайшее время банки приступят к следующему этапу интеграции — цессии, который продлится до конца года. Сообщения о переводе в ВТБ получат все заемщики, имеющие автокредиты в банке «Открытие». Портфель клиентов, который включает 133 тысячи договоров, будет переведён бесшовно. При этом заемщики продолжат обслуживаться на прежних условиях: срок, процентная ставка, размер и дата ежемесячного платежа, сумма кредита останутся для них неизменными. Изменятся только платежные реквизиты. После завершения этапа цессии ВТБ станет правопреемником всех обязательств «Открытие Авто».