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2024
Губернатор Моор и тобольские власти подписали соглашение о сотрудничестве с СИБУР
Губернатор Александр Моор, председатель правления, генеральный директор компании СИБУР Михаил Карисалов и глава Тобольска Максим Афанасьев подписали трехстороннее соглашение по развитию образовательного кластера Тобольска.
25 мая, 08:46
101 приз будет разыгран среди участников акции УСТЭК для потребителей
15 апреля, 10:16
101 приз будет разыгран среди участников акции УСТЭК для потребителей
21 марта, 12:06
101 приз будет разыгран среди участников акции УСТЭК для потребителей
С 1 по 30 апреля УСТЭК впервые проведет розыгрыш полезных подарков среди потребителей тепловой энергии — физических лиц (собственников/нанимателей жилых помещений, жилых домов), заключивших прямые договоры с АО «УСТЭК».
11 марта, 10:39
ВТБ завершил первый этап интеграции «Открытие Авто»
6 марта, 09:51
2023
Хотели как лучше: тюменцы не могут попасть в подъезд из-за нового домофона
Жильцы подъезда не жаловались на домофон, который они установили за свои деньги. О том, что им придется лишний раз раскошелиться, их никто не предупредил.
9 ноября 2023, 04:17
В тюменский психоневрологический интернат из ЯНАО отправят 28 детей
В доме-интернате детям будут оказываться социально-медицинские услуги. Их отправят в следующем году в пять этапов.
9 ноября 2023, 03:41
Узбекский холдинг SAG Group откроет представительство в Тюмени до конца года
Концерн презентовал свой торгово-экономический потенциал. На встречу с его представителями пришли около 20 тюменских предпринимателей.
25 октября 2023, 09:05
В каких случаях нужно оформлять СРО строителям, а когда не обязательно
27 сентября 2023, 07:54
Команда УСТЭК приняла участие в Курганском индустриальном фестивале
В прошлую пятницу исполнительный директор УСТЭК Марат Царгасов вместе с командой приняли участие в III Индустриальном фестивале, который прошел на территории Курганского индустриального парка.
26 сентября 2023, 08:41
2022
В Тюмени осужден за взяточничество инженер федеральной нефтяной компании
Заместителя инженера одной из «дочек» федеральной компании по транспортировке нефти осудили на пять лет лишения свободы условно за взяточничество. Сотрудник предприятия контролировал выбор субподрядных организаций и заключал договора на выполнение проектно-изыскательских работ с компаниями за денежное вознаграждение.
27 октября 2022, 08:27

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