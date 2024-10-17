nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

ВТБ

Выбрать дату
Октябрь
Как попасть на день открытых дверей в первый цифровой микрорайон Сибири
17 октября, 11:49
Сентябрь
Какие квартиры покупают Тюменцы: застройщик «Страна Девелопмент» поделилась данными
13 сентября, 13:01
ВТБ и «Страна» запустят для работников Минздрава льготную программу покупки квартир
4 сентября, 11:16
Июль
После отмены ипотеки с господдержкой «Страна Девелопмент» предложила свои решения
18 июля, 11:48
Март
Спрос на автокредиты в Тюменской области вырос за год в 5 раз
14 марта, 06:39
ВТБ и «Открытие» объединили более половины портфеля потребительских кредитов
12 марта, 10:13
ВТБ запустил социальную программу поддержки мам и детей
7 марта, 08:56
ВТБ завершил первый этап интеграции «Открытие Авто»
6 марта, 09:51
Февраль
Банк ВТБ поддержал продление «семейной ипотеки» до 2030 года
29 февраля, 12:26
Тюменская область вошла в ТОП-10 по количеству предпринимателей-клиентов ВТБ
28 февраля, 13:14
ВТБ создаст цифровых ассистентов для всех своих клиентов за 3 года
27 февраля, 12:01
Объем сбережений россиян в рублях к 2026 году вырастет более чем на треть
26 февраля, 09:03
Декабрь 2023
Ставки по вкладам снова идут вверх
15 декабря 2023, 11:59
Количество онлайн-взносов на негосударственную пенсию в России выросло на 70%
15 декабря 2023, 08:52
ВТБ повышает ставки по сберегательным продуктам, не дожидаясь решения по ключевой
14 декабря 2023, 04:29
Предновогодними банковскими предложениями воспользуются 16% жителей УрФО
13 декабря 2023, 11:46
В декабре начнется перевод сети отделений банка «Открытие» под бренд ВТБ
7 декабря 2023, 11:34
Объем трансграничных переводов в 2024 году втрое превысит досанкционный уровень
7 декабря 2023, 08:09
В 2023 году сумма автокредитов в Тюменской области превысила 4 млрд рублей
7 декабря 2023, 03:54
ВТБ: сумма выданных ипотек в России достигнет максимальных 7,6 трлн рублей
4 декабря 2023, 12:02

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика