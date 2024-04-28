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Под Авдеевкой на СВО погиб командир отделения из Тюменской области

«Он первым вступил в бой»: на СВО погиб командир отделения из Тюменской области

28 апреля 2024, 01:07
Фото: Изображение Midjourney

Под Авдеевкой на СВО погиб командир отделения из Тюменской области

В зоне СВО на территории ДНР, под Авдеевкой при выполнении боевых задач погиб уроженец Тюменской области, командир отделения Тимралий Саитбаталов. Ему было 33 года. С бойцом простились ритуальном зале Тобольска.

На СВО Тимралий отправился в ноябре 2023 года. Сидя в кузове КамАЗА, который вез военных из Ростова-на-Дону на линию соприкосновения, мужчина познакомился с бойцом с позывным «Балу»:

«Тимур сразу западает в сердце. Его харизма, дружелюбие, позитивный настрой на жизнь сразу запали в душу. Мы начали очень плотно общаться. Тимур стал за столь короткое время не просто другом, но и братом», — рассказал военнослужащий.

По его словам, Тимралий был тем человеком, который на 100% отдается тренировкам перед боем. Вместе с тем, он всегда интересовался настроением боевых товарищей, поддерживал каждого:

«Это тот человек, который видя тебя без настроения, всегда подойдёт и узнаёт в чем дело. Это ходячий позитив! Глядя на него, хотелось расти и совершенствоваться. Он был примером для всех», — рассказывает боец с позывным «Балу».
«Тимурчик был добрым другом, храбрым солдатом, любящим отцом для своих детей», — поделился с «Нашим городом» боец с позывным «Тэха».
«Таких людей правда мало. Храбрый, честный, добрый и справедливый», — отзывается о погибшем военном боец с позывным «Стрелок».
Фото: «Типичный Тобольск»

По словам сослуживцев Тимралий в бою никогда не прятался за спинами ребят, а прорывался вперед, чтобы вести всех за собой. Так случилось и в день смерти бойца под Авдеевкой:

«Он первый в своей группе пошёл вперёд и первым вступил в бой, но, к сожалению, погиб», — рассказывают бойцы.

Гибель Тимралия сослуживцы называют невосполнимой утратой. У военного остались дети, о которых, по словам боевых товарищей, он мог говорить часами.

Командир взвода, в котором служил Тимралий, рассказал «Нашему городу», что военный был его заместителем, который всегда принимал правильные и взвешенные решения:

«Как командир взвода могу сказать о нем только самое хорошее. Спасибо его родителям, что воспитали такого сына. Он всегда был веселым, но при этом сдержанным, умел принимать правильные и взвешенные решения. Он стал нам всем братом. Он навсегда останется в наших сердцах».

Сослуживцы выразили свои соболезнования родным и близким погибшего тюменского военного.

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