«Он первым вступил в бой»: на СВО погиб командир отделения из Тюменской области

Posted Сегодня, 01:07
Published Сегодня, 01:07
Modified Сегодня, 01:07
Updated Сегодня, 01:07
На СВО Тимралий отправился в ноябре 2023 года. Сидя в кузове КамАЗА, который вез военных из Ростова-на-Дону на линию соприкосновения, мужчина познакомился с бойцом с позывным «Балу»:
«Тимур сразу западает в сердце. Его харизма, дружелюбие, позитивный настрой на жизнь сразу запали в душу. Мы начали очень плотно общаться. Тимур стал за столь короткое время не просто другом, но и братом», — рассказал военнослужащий.
По его словам, Тимралий был тем человеком, который на 100% отдается тренировкам перед боем. Вместе с тем, он всегда интересовался настроением боевых товарищей, поддерживал каждого:
«Это тот человек, который видя тебя без настроения, всегда подойдёт и узнаёт в чем дело. Это ходячий позитив! Глядя на него, хотелось расти и совершенствоваться. Он был примером для всех», — рассказывает боец с позывным «Балу».
«Тимурчик был добрым другом, храбрым солдатом, любящим отцом для своих детей», — поделился с «Нашим городом» боец с позывным «Тэха».
«Таких людей правда мало. Храбрый, честный, добрый и справедливый», — отзывается о погибшем военном боец с позывным «Стрелок».
По словам сослуживцев Тимралий в бою никогда не прятался за спинами ребят, а прорывался вперед, чтобы вести всех за собой. Так случилось и в день смерти бойца под Авдеевкой:
«Он первый в своей группе пошёл вперёд и первым вступил в бой, но, к сожалению, погиб», — рассказывают бойцы.
Гибель Тимралия сослуживцы называют невосполнимой утратой. У военного остались дети, о которых, по словам боевых товарищей, он мог говорить часами.
Командир взвода, в котором служил Тимралий, рассказал «Нашему городу», что военный был его заместителем, который всегда принимал правильные и взвешенные решения:
«Как командир взвода могу сказать о нем только самое хорошее. Спасибо его родителям, что воспитали такого сына. Он всегда был веселым, но при этом сдержанным, умел принимать правильные и взвешенные решения. Он стал нам всем братом. Он навсегда останется в наших сердцах».
Сослуживцы выразили свои соболезнования родным и близким погибшего тюменского военного.