В зоне СВО погиб учитель истории из Тюменской области

Алексей окончил Русаковскую школу и получил высшее образование в Ишимском педагогическом институте, после чего вернулся в родную школу и работал там учителем истории. С 2016 по 2017 год Алексей проходил срочную службу в Оренбурге, после армии устроился в агрохолдинг «Аромашевский».