В зоне СВО погиб учитель истории из Тюменской области

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
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В зоне СВО погиб уроженец села Сорочкино Алексей Бакланов. Прощание с ним прошло вчера, 1 апреля, сообщили в администрации Аромашевского района.
Алексей окончил Русаковскую школу и получил высшее образование в Ишимском педагогическом институте, после чего вернулся в родную школу и работал там учителем истории. С 2016 по 2017 год Алексей проходил срочную службу в Оренбурге, после армии устроился в агрохолдинг «Аромашевский».
«Алексей вырос в трудолюбивой семье, был отзывчивым, добрым, общительным и веселым. Всегда откликался на первую просьбу о помощи. В родном селе у него было много друзей. Был замечательным сыном, надежным другом и примером для односельчан», — рассказали о бойце в администрации.
Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погиб 30-летний мобилизованный уроженец Голышмановского района. Виталий Иванов получил смертельное ранение в ходе выполнения боевой задачи.