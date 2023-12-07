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В декабре начнется перевод сети отделений банка «Открытие» под бренд ВТБ

В декабре начнется перевод сети отделений банка «Открытие» под бренд ВТБ

7 декабря 2023, 11:34
Фото: 1MI
Интеграцию отделений банка «Открытие» и ВТБ намерены завершить к концу 2024 года. Об этом в рамках 14-го Инвестиционного Форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» рассказал заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

ВТБ и «Открытие» синхронизируют свои предложения для розничных клиентов. В октябре 2023 года банки начали миграцию с цессии кредитов наличными. Ожидается, что до конца текущего года уже более половины кредитов наличными перейдет на обслуживание в ВТБ. А с января станут доступны предложения по депозитам и ипотеке.

Начиная со второго квартала 2024 года миграция перейдет в максимально активную фазу и будет продолжаться до полного объединения бизнеса. В декабре этого года начнется постепенный перевод сети отделений «Открытия» под бренд ВТБ. Полностью этот процесс завершится к концу 2024 года.

Главная задача в ходе интеграции — гармонизировать наши предложения и обеспечить клиентов «Открытия» не просто аналогичными, но и более выгодными продуктами и сервисами. Для этого мы внимательно изучили их основные потребности, финансовые привычки и цели, чтобы учесть их при запуске новых продуктов, — подчеркнул Георгий Горшков.

Во втором полугодии 2023 года топ-менеджмент ВТБ и «Открытия» сформировал единую команду руководителей в регионах. В 63 субъектах присутствия банков ВТБ и «Открытия» были выбраны наиболее компетентные и опытные бизнес-лидеры, которые с 2024 года будут отвечать за работу обоих банков и курировать их объединение.

#Бизнес#Тюмень#Банк#Россия#ВТБ#ВТБ 24#Банк "Открытие"#Анастасия Имамахметова
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