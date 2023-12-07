В декабре начнется перевод сети отделений банка «Открытие» под бренд ВТБ

ВТБ и «Открытие» синхронизируют свои предложения для розничных клиентов. В октябре 2023 года банки начали миграцию с цессии кредитов наличными. Ожидается, что до конца текущего года уже более половины кредитов наличными перейдет на обслуживание в ВТБ. А с января станут доступны предложения по депозитам и ипотеке.