В декабре начнется перевод сети отделений банка «Открытие» под бренд ВТБ

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
ВТБ и «Открытие» синхронизируют свои предложения для розничных клиентов. В октябре 2023 года банки начали миграцию с цессии кредитов наличными. Ожидается, что до конца текущего года уже более половины кредитов наличными перейдет на обслуживание в ВТБ. А с января станут доступны предложения по депозитам и ипотеке.
Начиная со второго квартала 2024 года миграция перейдет в максимально активную фазу и будет продолжаться до полного объединения бизнеса. В декабре этого года начнется постепенный перевод сети отделений «Открытия» под бренд ВТБ. Полностью этот процесс завершится к концу 2024 года.
Главная задача в ходе интеграции — гармонизировать наши предложения и обеспечить клиентов «Открытия» не просто аналогичными, но и более выгодными продуктами и сервисами. Для этого мы внимательно изучили их основные потребности, финансовые привычки и цели, чтобы учесть их при запуске новых продуктов, — подчеркнул Георгий Горшков.
Во втором полугодии 2023 года топ-менеджмент ВТБ и «Открытия» сформировал единую команду руководителей в регионах. В 63 субъектах присутствия банков ВТБ и «Открытия» были выбраны наиболее компетентные и опытные бизнес-лидеры, которые с 2024 года будут отвечать за работу обоих банков и курировать их объединение.