nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Процентная ставка

Выбрать дату
2024
Доверие тает: Центробанк может поднять ключевую ставку до 22%. Что это значит?
24 октября, 07:05
18% — это хорошо? Как повлияет повышенная ключевая ставка на жизнь тюменцев?
29 июля, 09:03
ВТБ и «Открытие» объединили более половины портфеля потребительских кредитов
12 марта, 10:13
ВТБ завершил первый этап интеграции «Открытие Авто»
6 марта, 09:51
2023
В среднем на 0,5% могут вырасти ставки по вкладам в российских банках
20 сентября 2023, 10:47

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика