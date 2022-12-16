Путин продлил льготную ипотеку. Что говорят риэлторы Тюмени

«Господдержку на ипотеку продлили до 1 июля 2024, ставка будет 8%, это важный шаг! Еще важнее, что семейную ипотеку расширили на семьи с двумя детьми до 18 лет, это серьезное влияние на рынок», — прокомментировал в своем telegram-канале руководитель риэлторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.
Хусаинов по пунктам перечислил, как завершение периода льготной ипотеки может отразиться на рынке недвижимости. Среди них он отметил возможность роста цен, появление новых строек, исторический рекорд выдачи ипотеки (свыше 6 трлн рублей), ажиотаж до 31 декабря из-за последнего шанса оформить ипотеку по старым ставкам. К тому же риэлтор считает, что любой бизнес, связанный со стройкой, получит новый импульс развития.
Также «Наш город» спросил, что думает руководитель АН «Адвекс-Тюмень» по данному вопросу.
«По сути, льготная ипотека не прекращается, до лета 2024 года она продолжает свое действие. Повышение ставки на 1% не настолько существенно, так что, полагаю, на рынке недвижимости никаких существенных изменений не произойдет. Если бы льготная ипотека полностью прекратила свое действие, то тогда да, следовало бы ожидать стагнации, были бы уже другие условия взаимодействия с банками, которые предложили бы новые ипотечные программы. Но об этом рано говорить, так как в ближайшее время ничего значительно не изменится», — рассказала Наталья Романова.
Ранее «Наш город» писал, что 15 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию Владимир Путин заявил о продлении льготной ипотеки. Тем не менее ее действие будет постепенно сворачиваться.