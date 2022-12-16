Путин продлил льготную ипотеку. Что говорят риэлторы Тюмени

Хусаинов по пунктам перечислил, как завершение периода льготной ипотеки может отразиться на рынке недвижимости. Среди них он отметил возможность роста цен, появление новых строек, исторический рекорд выдачи ипотеки (свыше 6 трлн рублей), ажиотаж до 31 декабря из-за последнего шанса оформить ипотеку по старым ставкам. К тому же риэлтор считает, что любой бизнес, связанный со стройкой, получит новый импульс развития.