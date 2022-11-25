Семьи Тюменской области стали оформлять больше льготных ипотек

По статистике, чаще всего «Семейную ипотеку» берут заемщики в возрасте 31-35 лет. В большинстве случаев это семьи с одним ребенком (56%) или двумя детьми (32%). На семьи, в которых три ребенка, приходится 9% кредитов. А в самой многочисленной семье, которая оформила ипотеку в этом году, — пять детей.