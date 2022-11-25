Семьи Тюменской области стали оформлять больше льготных ипотек

По статистике, чаще всего «Семейную ипотеку» берут заемщики в возрасте 31-35 лет. В большинстве случаев это семьи с одним ребенком (56%) или двумя детьми (32%). На семьи, в которых три ребенка, приходится 9% кредитов. А в самой многочисленной семье, которая оформила ипотеку в этом году, — пять детей.
В 40% случаев семьи берут в ипотеку двухкомнатную квартиру, однокомнатную — 35%, трехкомнатную — 21%. Средняя площадь квартиры в Тюменской области составляет 116 квадратных метров.
«Льготная программа «Семейная ипотека» является одним из эффективных инструментов поддержки молодых семей в России. Условия программы распространяются на самые разные типы недвижимости, требования к заемщикам также достаточно гибкие. В этом году по программе была увеличена максимальная сумма кредита, что позволяет приобрести жилье большей площади. В связи со смягчением условий мы видим, что доля выданных средств по этой программе в общем объеме ипотечного кредитования увеличилась с 7% в прошлом году до 16% по итогам 10 месяцев этого года», — отмечает Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка.
«За десять месяцев 2022 года по программе «Семейная ипотека» мы выдали 2 тысячи кредитов. Для сравнения – за весь 2021 года только 1400 семей воспользовались льготной программой. Изучая портрет клиентов, мы отметили, что в большинство заемщиков мужчины – 66%», — Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.