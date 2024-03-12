ВТБ и «Открытие» объединили более половины портфеля потребительских кредитов

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
После перехода клиентов «Открытия» с кредитами наличными в ВТБ они получили доступ ко всей экосистеме продуктов и сервисов банка — как финансовых, так и нефинансовых. Условия обслуживания по договорам также сохранились.
Для клиентов «Открытия», которые только планируют перейти в ВТБ, мы предлагаем простой и понятный процесс: единственный шаг — открыть мастер-счет в ВТБ, не нужно перезаключать кредитный договор и оформлять страховку, если она была получена ранее. Для нас важно, чтобы в рамках интеграции двух банков клиенты «Открытия» продолжили получать банковскую поддержку на максимально комфортных условиях, — отметил руководитель департамента кредитного розничного бизнеса ВТБ Тимур Смирнов.
Интеграция портфеля потребительских кредитов началась в четвертом квартале 2023 года на условиях переуступки прав требования долга.
Напомним, в Тюменской области у банка «Открытие» — 57 тысяч клиентов. Активный переход на обслуживание в ВТБ начнется в конце апреля текущего года. Предложения о переводе должны получить все владельцы дебетовых карт, вкладчики, ипотечные заемщики и клиенты с автокредитами. Под бренд ВТБ перейдут 10 региональных офисов «Открытия».