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Updated Сегодня, 10:18

ВТБ и «Открытие» объединили более половины портфеля потребительских кредитов

ВТБ и «Открытие» объединили более половины портфеля потребительских кредитов

12 марта 2024, 10:13
Фото: ВТБ
В рамках интеграции двух банков 265 тысяч заемщиков «Открытия» в России, которые оформили почти 300 тысяч потребительских кредитов, перешли на обслуживание в ВТБ. Все условия по договорам, включая размер платежа, срок погашения и процентную ставку, для них остались неизменными.

После перехода клиентов «Открытия» с кредитами наличными в ВТБ они получили доступ ко всей экосистеме продуктов и сервисов банка — как финансовых, так и нефинансовых. Условия обслуживания по договорам также сохранились.

Для клиентов «Открытия», которые только планируют перейти в ВТБ, мы предлагаем простой и понятный процесс: единственный шаг — открыть мастер-счет в ВТБ, не нужно перезаключать кредитный договор и оформлять страховку, если она была получена ранее. Для нас важно, чтобы в рамках интеграции двух банков клиенты «Открытия» продолжили получать банковскую поддержку на максимально комфортных условиях, — отметил руководитель департамента кредитного розничного бизнеса ВТБ Тимур Смирнов.

Интеграция портфеля потребительских кредитов началась в четвертом квартале 2023 года на условиях переуступки прав требования долга.

Напомним, в Тюменской области у банка «Открытие» — 57 тысяч клиентов. Активный переход на обслуживание в ВТБ начнется в конце апреля текущего года. Предложения о переводе должны получить все владельцы дебетовых карт, вкладчики, ипотечные заемщики и клиенты с автокредитами. Под бренд ВТБ перейдут 10 региональных офисов «Открытия».

#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Россия#ВТБ#Открытие#Потребительские кредиты#Автокредиты#Процентная ставка#Вкладчики#Заемщики#Страховка#Платеж#Анастасия Имамахметова#Комфортные условия
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