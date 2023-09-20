В среднем на 0,5% могут вырасти ставки по вкладам в российских банках

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Максимальная доходность по вкладам на рынке по-прежнему будет доступна при размещении средств на 3 года и может превысить текущий показатель в 12%. Высокие ставки останутся и в сегменте краткосрочных вкладов, где среднерыночная ставка зафиксируется на уровне 11% годовых. Сейчас же более половины всех открываемых вкладов приходятся на трехмесячные депозиты.
Увеличение ставок будет усиливать тренд к накоплениям. А «подогревать» интерес вкладчиков банки будут специальными продуктами, которые появятся на рынке в традиционно «высокий» сезон в четвертом квартале. На этом фоне суммы на счетах россиян могут вырасти на 19%. И это станет рекордом для России за последние 8 лет.
Также увеличивается доля накоплений в рублях, вклады в долларах и евро все чаще замещает китайский юань. Например, в ВТБ рост портфеля в отечественной валюте составил с начала года 12%, а объем сбережений в юанях удвоился.