nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:47

Published Сегодня, 10:47

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

В среднем на 0,5% могут вырасти ставки по вкладам в российских банках

В среднем на 0,5% могут вырасти ставки по вкладам в российских банках

20 сентября 2023, 10:47
Фото: 1MI
Ключевые игроки рынка взяли паузу и не стали оперативно повышать ставки по депозитам. Реакция последует в ближайшие пару недель, но, по мнению экспертов, будет достаточно сдержанной. В среднем, повышение может составить до 0,5%, считает начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Максимальная доходность по вкладам на рынке по-прежнему будет доступна при размещении средств на 3 года и может превысить текущий показатель в 12%. Высокие ставки останутся и в сегменте краткосрочных вкладов, где среднерыночная ставка зафиксируется на уровне 11% годовых. Сейчас же более половины всех открываемых вкладов приходятся на трехмесячные депозиты.

Увеличение ставок будет усиливать тренд к накоплениям. А «подогревать» интерес вкладчиков банки будут специальными продуктами, которые появятся на рынке в традиционно «высокий» сезон в четвертом квартале. На этом фоне суммы на счетах россиян могут вырасти на 19%. И это станет рекордом для России за последние 8 лет.

В России прогнозируют рекордный объем безналичных платежей
Узнать подробнее

Также увеличивается доля накоплений в рублях, вклады в долларах и евро все чаще замещает китайский юань. Например, в ВТБ рост портфеля в отечественной валюте составил с начала года 12%, а объем сбережений в юанях удвоился.

#Общество#Банк#Россия#ВТБ#Вклады#Доллар#Рубль#Процентная ставка#Евро#Доход#Анастасия Имамахметова#Юань
Подпишитесь
«Митинги и драки?»: как отразится конфликт в Карабахе на тюменских диаспорах?
Сегодня, 06:41
«Меня заказали правоохранители»: тюменского юриста атакуют бандиты
Сегодня, 01:00
ТОП-5 худших школ Тюмени — народный антирейтинг
Сегодня, 08:20
Тюменец встретился в лесу лицом к лицу с медведем и выжил. ВИДЕО
Сегодня, 09:21
Тюменские автодороги защитят от террористов
Сегодня, 04:44
В Тюменской области резко подорожали товары для взрослых
Сегодня, 09:07