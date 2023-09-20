В среднем на 0,5% могут вырасти ставки по вкладам в российских банках

Максимальная доходность по вкладам на рынке по-прежнему будет доступна при размещении средств на 3 года и может превысить текущий показатель в 12%. Высокие ставки останутся и в сегменте краткосрочных вкладов, где среднерыночная ставка зафиксируется на уровне 11% годовых. Сейчас же более половины всех открываемых вкладов приходятся на трехмесячные депозиты.