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2024
Тюменцы стали чаще открывать долгосрочные вклады
1 июля, 10:02
Объем сбережений россиян в рублях к 2026 году вырастет более чем на треть
26 февраля, 09:03
Новое мобильное приложение Сбера для iOS можно установить в офисах банка
22 февраля, 10:31
2023
Покупать и не платить проценты: кредитной СберКартой можно пользоваться бесплатно
27 декабря 2023, 09:34
Ставки по вкладам снова идут вверх
15 декабря 2023, 11:59
ВТБ повышает ставки по сберегательным продуктам, не дожидаясь решения по ключевой
14 декабря 2023, 04:29
Предновогодними банковскими предложениями воспользуются 16% жителей УрФО
13 декабря 2023, 11:46
Тюменцы отказываются покупать американский доллар
Жители Тюменской области продолжают выводить свои сбережения с депозитов в американской валюте. Однако интерес граждан растет к валюте китайской — юаню.
20 октября 2023, 16:03
В Госдуме определяются, когда тюменцы получат замороженные вклады СССР
19 октября 2023, 06:04
Ставки по вкладам выросли вслед за ключевой
29 сентября 2023, 11:23
50% жителей УрФО предпочитают хранить свои деньги наличными и в рублях
28 сентября 2023, 08:43
В среднем на 0,5% могут вырасти ставки по вкладам в российских банках
20 сентября 2023, 10:47
Тюменцы держат в банках сотни миллиардов рублей
На 10% увеличился объем сбережений на счетах у жителей Тюменской области в четвертом квартале 2022 года. По данным Росстата, в целом за год счета тюменцев пополнились на 4,7%.
12 марта 2023, 06:03
2022
Вклады с самой высокой ставкой сегодня до 25%
15 марта 2022, 08:10
Бояться ли тюменцам санкций против российских банков?
4 марта 2022, 10:08

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