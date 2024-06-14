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Доллар

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Июнь
Экономист объяснил тюменцам, как высокие цены на нефть повлияют на курс рубля
Предложение валюты со стороны экспорта и спрос импортеров на валюту будут определять курс рубля после адаптации к новым условиям. Свое мнение об этой методике высказал экономист.
14 июня, 10:11
Мосбиржа под санкциями: стоит ли тюменцам бежать в обменники?
Мосбиржа оказалась под санкциями США, из-за которых на площадке стали недоступны операции с долларом и евро. Из-за этого многие люди в панике бегут в обменники и покупают доллар по 200 рублей.
13 июня, 10:06
Доллар по 200? Что происходит с курсом доллара в Тюмени после новых санкций США
13 июня, 09:24
Октябрь 2023
Спекулянты в сети: тюменцы наладили торговлю валютой в специальных чатах
18 октября 2023, 07:52
У тюменских рынков и ТЦ замечены фарцовщики валютой
Возле тюменских рынков и торговых центров замечены некие люди, которые предлагают прохожим купить у них валюту дешевле, чем в банках.
12 октября 2023, 13:07
Сентябрь 2023
В среднем на 0,5% могут вырасти ставки по вкладам в российских банках
20 сентября 2023, 10:47
Август 2023
Доллар по 100. Тюменцам пора закупаться впрок?
14 августа 2023, 08:09
Июль 2023
В Тюмени резко вырастут цены на автомобили. Почему?
Из-за ослабления курса рубля в Тюмени могут существенно вырасти цены на автомобили. Такое предположение озвучил тюменский политолог Андрей Русаков.
8 июля 2023, 07:36
«Цены вырастут»: как новый исторический максимум доллара и евро повлияет на тюменцев?
6 июля 2023, 08:16
Июнь 2023
Из-за резкого скачка курса доллара тюменцы массово скупают заграничные путевки
Тюменцы начали массово скупать заграничные туры на фоне возросшего курса доллара. По словам сотрудников турфирм, горожане с ажиотажем выкупают забронированные ранее путевки.
26 июня 2023, 07:45

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