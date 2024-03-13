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Экономист Варыгина: «Курс доллара после президентских выборов поднимется»
13 марта, 01:00
Февраль
Объем сбережений россиян в рублях к 2026 году вырастет более чем на треть
26 февраля, 09:03
Сентябрь 2023
Ставки по вкладам выросли вслед за ключевой
29 сентября 2023, 11:23
В октябре Центробанк покажет новые купюры
В следующем месяце Центробанк презентует новые банкноты номиналом в 1000 и 5000 рублей. Их внешний вид пообещали сильно не менять.
25 сентября 2023, 03:33
В среднем на 0,5% могут вырасти ставки по вкладам в российских банках
20 сентября 2023, 10:47
Август 2023
Центробанк зашевелился: тюменцев пугают ростом курса рубля в августе
Мегарегулятор вспомнил, о национальной валюте.
10 августа 2023, 16:33
Июль 2023
«Цены вырастут»: как новый исторический максимум доллара и евро повлияет на тюменцев?
6 июля 2023, 08:16

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