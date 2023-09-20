В России прогнозируют рекордный объем безналичных платежей

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 05:33
По итогам первого полугодия 2023 года объем платежей по банковским картам в России вырос до 23,7 трлн рублей, а во втором может превысить эти значения на 9% и достичь 25,8 трлн рублей. Наиболее активным периодом традиционно станет четвертый квартал: по оценкам специалистов, в октябре–декабре этого года россияне совершат покупки на 13,4 трлн рублей.
Все это доказывает, что активность покупателей полностью восстановилась, и уход зарубежных платежных систем и сервисов с нашего рынка уже во многом заместился, считает руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин.
Создание различных банковских продуктов — Mir Pay, платежных стикеров, программ лояльностей и кешбэк-поощрений — существенно повлияло на покупательскую активность: за последние 5 лет доля безналичной оплаты выросла на треть.
Сегодня, по нашей оценке, россияне проводят по картам более 80% покупок. Еще пандемия изменила модель поведения потребителей и активизировала развитие и цифровизацию ритейла, особенно маркетплейсов. Более частыми стали и крупные чеки — владельцы карт совершают по ним не только мелкие, но и дорогостоящие покупки, в том числе машины или объекты недвижимости, — отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин.