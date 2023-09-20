В России прогнозируют рекордный объем безналичных платежей

По итогам первого полугодия 2023 года объем платежей по банковским картам в России вырос до 23,7 трлн рублей, а во втором может превысить эти значения на 9% и достичь 25,8 трлн рублей. Наиболее активным периодом традиционно станет четвертый квартал: по оценкам специалистов, в октябре–декабре этого года россияне совершат покупки на 13,4 трлн рублей.