Аномальный паводок: уровень воды в Ишиме превысил исторический максимум на 74 см

Ранее «Наш Город» писал, что вода в Ишиме в районе Викулово поднялась за последние сутки более чем на 1 метр. За период с 8:00 до 12:00 уровень увеличился на 19 сантиметров — до 995 сантиметров при критической отметке 1000 см.