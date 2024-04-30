Аномальный паводок: уровень воды в Ишиме превысил исторический максимум на 74 см

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
«Мы ожидали пика на реке Ишим в районе села Абатское накануне, 28–29 апреля. Но река ведет себя непредсказуемо — сегодня утром вновь был отмечен небольшой рост уровня воды. Паводок 2024 года стал аномальным», — сообщил Моор.
По его словам, на федеральной трассе Тюмень — Омск продолжаются работы по укреплению насыпей. В круглосуточном режиме дежурят спасатели — места намокания созданного земляного вала оперативно устраняют.
«Накануне на трассе Р-402 было организовано ритмичное реверсивное движение. Оно дало положительные результаты — сегодня рано утром мы отмечали, что заторы на дороге со стороны города Ишим был полностью ликвидирован, со стороны Омска протяженность пробки сократилась до трех километров», — отметил губернатор.
И добавил, что в течение сегодняшнего дня дорожники планируют провести основной объем работ по укреплению насыпей — 1 мая число «окон» для движения транспорта увеличат. Реверсивное движение по трассе будет сохранено до момента снижения уровня воды в Ишиме.
«Что касается Тобола, то по первоначальным прогнозам, пик паводка в Упорово должен был сформироваться 28 апреля, в Ялуторовске — 1 мая. Однако так как вода движется очень медленно, пики паводка сдвигаются. Упорово максимум ожидаем с 6 по 9 мая, в Ялуторовске — 9–10 мая», — отметил Александр Моор.
Ранее «Наш Город» писал, что вода в Ишиме в районе Викулово поднялась за последние сутки более чем на 1 метр. За период с 8:00 до 12:00 уровень увеличился на 19 сантиметров — до 995 сантиметров при критической отметке 1000 см.