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Posted Сегодня, 06:16

Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

Как купить новый автомобиль и не прогадать с ценой

Как купить новый автомобиль и не прогадать с ценой

21 сентября 2023, 06:16
Фото: Chery
Последние два года с возникновением дефицита полупроводников, ростом цен на утилизационный сбор и нестабильным курсом рубля, немного «смазали» картину, однако и сегодня можно осуществить мечту о новой машине из салона без тяжелого удара по бюджету.

На автомобильном рынке, как и в другой сфере торговли, есть особенное время, когда делать покупки наиболее выгодно. И этот благоприятный период — с октября по декабрь. Дело в том, что традиционно в эти месяцы спрос на автомобили падает, что стимулирует продавцов снижать цену, плюс они знают, что с января машина станет на год старше, а значит менее привлекательна для покупателя, следовательно стремятся распродать все до конца года.

Поэтому сейчас — лучший момент, чтобы купить автомобиль. Тем более, что на рынке есть большой выбор стильных, надежных и комфортных автомобилей Chery, которые можно приобрести с выгодой до 880 тысяч рублей у официального дилера «Восток Моторс».

Фото: Chery

Два месяца назад на улице Алебашевской, 11 открылся автосалон Чери «Восток Моторс» с огромным складом автомобилей. Сотни клиентов уже выбрали из большого наличия и стали обладателями популярной китайской марки. Именно сейчас можно купить автомобиль с выгодой до 880 тысяч рублей.

Автомобили Chery — это:

  • красивый и презентабельный вид: вы будете притягивать взгляды на дороге, и выглядеть роскошно,
  • абсолютный комфорт, не уступающий и/или превосходящий европейские бренды,
  • богатый набор функций и опций вызовет восторг, и подарит только положительные эмоции от вождения,
  • технологии и инновации: инженеры бренда постоянно работают над тем, чтобы ваша поездка была совершенной.
Фото: Chery

Особенно тюменцам полюбились модели: TIGGO 7 PRO MAX, TIGGO 4 PRO и ARRIZO 8.

TIGGO 7 PRO MAX — это стильные и технологичные кроссоверы, оснащенные всеми необходимыми для комфортного вождения функциями. Климат-контроль, бесконтактно открывающийся багажник, анатомические сидения с электрорегулировкой и запуск авто одним касанием.

Владельцы этих машин точно смогут почувствовать себя в высокотехнологичном будущем. 7 PRO и 7 PRO MAX отличаются тем, что первая марка более компактная и стильная, а вторая — подойдет любителям больших и величественных кроссоверов.

Фото: Chery

TIGGO 4 PRO — модный городской кроссовер с узнаваемым индивидуальным стилем и характером, яркий и молодежный. Носит приставку PRO, что означает прогрессивную версию модели (сокращенно от английского слова progressive). Один из лучших компактных кроссоверов.

Фото: Chery

ARRIZO 8 — элегантный седан D-класса для городского пижона, яркое выражение динамики и стремительности. Эффектный силуэт кузова и мускулистые линии создают ощущение энергии и неудержимой жизненной силы, максимально комфортное пространство для водителя и пассажира погрузят вас в атмосферу премиальности, и сделают поездку еще уютнее.

Купите сейчас свой Chery у официального дилера «Восток Моторс», и сэкономьте до 880 тысяч рублей, а также воспользуйтесь другими предложениями дилера:

  • первый взнос 0%,
  • программа рассрочки под 0%,
  • программа автокредитования от 4,9%,
  • гарантия и поддержка до 7 лет.

В дилерском центре Чери «Восток Моторс» имеется сертифицированное оборудование для осуществления диагностики, гарантийного и постгарантийного обслуживания, расходные материалы и фирменные запасные части, оригинальное дополнительное оборудование и аксессуары. Команда специалистов дилерского центра прошла обучение у дистрибьютора марки в России и имеет большой опыт работы, а значит, можно быть уверенным в том, что с выбранным автомобилем все будет в порядке.

Фото: Chery

Подходящий момент для осуществления мечты уже настал! Купите автомобиль Chery у официального дистрибьютора «Восток Моторс», и наслаждайтесь дорогой!

«Восток Моторс» приглашает в свой дилерский центр Chery по адресу: Алебашевская, 11

Подробности можно уточнить по телефону: +7 (3452) 52 10 30

Реклама. Кредит предоставляет ПАО «Росбанк», подробные условия на сайте.

#Общество#Тюмень#Автомобили#Покупка#Автосалоны#Chery#Автомобиль#Анастасия Имамахметова
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