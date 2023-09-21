Как купить новый автомобиль и не прогадать с ценой

На автомобильном рынке, как и в другой сфере торговли, есть особенное время, когда делать покупки наиболее выгодно. И этот благоприятный период — с октября по декабрь. Дело в том, что традиционно в эти месяцы спрос на автомобили падает, что стимулирует продавцов снижать цену, плюс они знают, что с января машина станет на год старше, а значит менее привлекательна для покупателя, следовательно стремятся распродать все до конца года.