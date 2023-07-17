В Тюмени в районе Зареки открывается новый автосалон CHERY Восток Моторс

В дилерском центре будет представлен весь модельный ряд одной из самых востребованных китайских марок автомобилей CHERY. Эти машины давно пользуются популярностью среди российских покупателей. Автовладельцы отмечают, что все модели по техническим характеристикам ничуть не уступают премиум-маркам, а комфорт от управления ими оценят по достоинству даже самые требовательные водители.