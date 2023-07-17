В Тюмени в районе Зареки открывается новый автосалон CHERY Восток Моторс

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
В дилерском центре будет представлен весь модельный ряд одной из самых востребованных китайских марок автомобилей CHERY. Эти машины давно пользуются популярностью среди российских покупателей. Автовладельцы отмечают, что все модели по техническим характеристикам ничуть не уступают премиум-маркам, а комфорт от управления ими оценят по достоинству даже самые требовательные водители.
Не оставят равнодушными тюменских водителей яркие модели CHERY TIGGO 7 PRO и 7 PRO MAX. Это стильные и технологичные кроссоверы, оснащенные всеми необходимыми для комфортного вождения функциями. Климат-контроль, бесконтактно открывающийся багажник, анатомические сидения с электрорегулировкой и запуск авто одним касанием.
Владельцы этих машин точно смогут почувствовать себя в высокотехнологичном будущем. 7 PRO и 7 PRO MAX отличаются тем, что первая марка более компактная и стильная, а вторая подойдет любителям больших и величественных кроссоверов.
Активные и молодые люди оценят компактный TIGGO 4 PRO. Обновленный городской кроссовер обладает индивидуальным стилем. Приставка «PRO» образована от английского слова «progressive» — прогрессивный. Это слово идеально описывает внешний вид и характер марки.
Всем ценителям комфорта и семейных поездок подойдут автомобили CHERY TIGGO 8, 8 PRO, 8 PRO MAX. Богатое технологическое оснащение, бескомпромиссный уровень защиты, поразительная функциональность и комфорт бизнес-класса — преимущества этих трех моделей. Машины семиместные, поэтому подойдут для любых семейных путешествий и больших компаний.
Также в «Восток Моторс» представляет вниманию тюменцев долгожданную новинку от CHERY — элегантный бизнес-седан TIGGO ARIZZO. Модель обладает удлиненным и стройным силуэтом, отражает своим дизайном динамику и мощь. Автомобиль создан для тех, кто любит комфорт и высокую скорость. Салон машины оснащен по последнему слову техники: сенсорные мониторы, климат-контроль, система безопасности.
В дилерском центре CHERY от «Восток Моторс» имеется сертифицированное оборудование для осуществления диагностики, гарантийного и постгарантийного обслуживания, расходные материалы и фирменные запасные части, оригинальное дополнительное оборудование и аксессуары.
Команда специалистов дилерского центра прошла обучение у дистрибьютора марки в России и имеет давний опыт работы, что свидетельствует о высокой квалификации и готовности проводить ремонт любой степени сложности
Для покупателей действуют специальные предложения по выгодной покупке автомобилей в кредит, по методу trade-in или по лизинговой сделке. Кроме того, клиентам CHERY предоставлены и выгодные кредитные программы. Одна из них — «CHERY-ЛЕГКО!» сочетается с выгодой по «TRADE IN» (сдача в зачет вашего текущего автомобиля) либо с прямой выгодой.
На кроссоверы марки CHERY в настоящее время действуют выгодные условия приобретения: так максимальная выгода на автомобили достигает до 590 000 рублей. Также, действует рассрочка 0% без первоначального взноса на 78 месяцев.
«Восток Моторс» приглашает в свой дилерский центр CHERY по адресу Алебашевская, 11. Подробности можно уточнить по телефону +7 (3452) 52 10 30.
Реклама. +7 (3452) 52 10 30. г. Тюмень, ул. Алебашевская, 11. ПАО«Сбербанк». ООО «ВМ Азия» https://chery-tyumen-promo.ru/.