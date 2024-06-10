Семьи с детьми могут купить самое продаваемое в России китайское авто со скидкой

Российские водители пересаживаются на китайские авто: машины из Поднебесной заполняют опустевшие на рынке ниши. Если лет 10 назад на них смотрели с недоверием, как на все новое и неизвестное, то теперь это настоящие бестселлеры. По данным «Автостата», востребованной маркой весны 2024 года стала CHERY, а кроссовер TIGGO 7 PRO MAX — самой продаваемой моделью в России по итогам последней недели мая. Это вывело его на вершину рейтинга и обеспечило звание самой популярной иномарки в РФ.