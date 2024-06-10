Семьи с детьми могут купить самое продаваемое в России китайское авто со скидкой

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Updated Сегодня, 05:45
Российские водители пересаживаются на китайские авто: машины из Поднебесной заполняют опустевшие на рынке ниши. Если лет 10 назад на них смотрели с недоверием, как на все новое и неизвестное, то теперь это настоящие бестселлеры. По данным «Автостата», востребованной маркой весны 2024 года стала CHERY, а кроссовер TIGGO 7 PRO MAX — самой продаваемой моделью в России по итогам последней недели мая. Это вывело его на вершину рейтинга и обеспечило звание самой популярной иномарки в РФ.
Чем CHERY привлекает водителей и как приобрести новые кроссоверы со скидкой до 915 000 рублей? Такую выгоду в Тюмени предлагают только в салоне официального дилера на Алебашевской, 11 в «Восток-Моторс».
По мнению экспертов, китайские автомобили в ближайшем будущем займут существенную часть рынка. CHERY вполне может стать одним из лидеров в этом списке. В прошлом году бренд регулярно ставил рекорды по продажам. Согласно данным АО «ППК», за 2023 год было продано почти в четыре раза больше машин этой марки, чем в 2022 году.
Популярностью заслуженно пользуются уже известные TIGGO 7 PRO MAX и TIGGO 4 PRO. Интерес вызвала и новая TIGGO 8 PRO MAX. Большой выбор этих моделей в различных комплектациях есть в салонах «Восток-Моторс» на Алебашевской, 11.
TIGGO 4 PRO хорошо знаком российским водителям. Он адаптирован к нашим реалиям и зимним дорогам с реагентами: весь кузов, за исключением крыши и капота, оцинкован. Содержание высокопрочной немецкой стали Benteler в составе конструкции превышает 60%. Дизайн и «начинка» тоже не вызывают вопросов. Современный вид экстерьера и интерьера нравится как молодому, так и старшему поколению. Мультимедийная панель понятна и проста в управлении и обеспечивает высокое качество изображения. Салон просторный — объем багажного отделения доходит до 1100 литров. Настроить комфортный температурный режим легко с помощью сенсорного климат-контроля. TIGGO 4 PRO ценят за технологичность и отличную динамику на дороге.
Мощный, продуманный и дерзкий TIGGO 7 PRO MAX привлекает уровнем комфорта и технологичности. Спортивный дизайн выделяет его в потоке машин, а комфорт управления обеспечивают полный привод, интеллектуальное управление и шесть режимов движения. Любая поездка на TIGGO 7 PRO MAX превращается в приятное путешествие. Большой кроссовер — это статусная машина и при этом идеальный вариант для семьянина.
Прокачанную TIGGO 8 PRO MAX видно издалека благодаря яркому дизайну. Габариты чуть выше среднего: 4722×1860×1705 мм. Модель продают с двухлитровым бензиновым турбомотором, 197 л. с. Заявленная максимальная скорость — 210 км/ч. Дорогу машина держит хорошо, при этом шумоизоляция в салоне выполнена качественно за счет модернизации специальных стекол. Модель оснащена ультрасовременным обзором на 540 градусов: на экран транслируется картинка вокруг машины и под днищем.
У этой модели заявлен комфорт бизнес-класса. Есть обогрев и вентиляция подушек и спинок передних сидений, функция массажа в кресле пассажира спереди и выдвижная подставка для ног. У TIGGO 8 PRO MAX есть и третий ряд сидений, который можно сложить и получить объем багажника почти как у фургона — 2101 литр.
Для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми появилась возможность приобрести любой кроссовер серии TIGGO с дополнительной выгодой до 200 000 рублей. CHERY расширила программу «Семейный автомобиль» и объявила о ее продлении до конца июня 2024 года. Так, при покупке модели TIGGO 4 PRO по этой программе можно сэкономить 70 000 рублей, TIGGO 7 PRO — 150 000 рублей, а нового семиместного TIGGO 8 PRO MAX — 200 000 рублей.
Дополнительно в салонах «Восток-Моторс» есть программы «Прямая скидка» и TRADE-IN, что также поможет сохранить семейный бюджет и приобрести авто для поездок с детьми по городу и на природу. Общая выгода с учетом всех скидок:
Выгоду при покупке почти миллион рублей в Тюмени — редкое предложение на авторынке.
По акции «Приведи друга» можно дополнительно получить сертификат номиналом 5 000-10 000 тысяч рублей на покупку на известной площадке маркетплейса.
В дилерском центре «Восток Моторс» на Алебашевской — самый большой склад авто CHERY в Тюмени. Менеджеры салона подробно познакомят с каждой моделью и помогут с выбором. Опробовать авто на дороге можно в любое удобное время, записавшись на тест-драйв.
Выбрать и выгодно приобрести автомобиль одной из самых популярных в России марок можно в «Восток Моторс» на Алебашевской, 11, +7 (345) 21-59-74, chery-tumen.ru.