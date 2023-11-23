Выгода до 1,3 млн рублей: «Восток Моторс» в Тюмени продлил акцию «CHERY-ЛЕГКО!»

По мнению экспертов, китайские автомобили в ближайшем будущем займут большую часть рынка. В 2023 году на российском рынке появилось более 90 новых моделей китайского производства. С начала года в России продано более 600 тысяч новых китайских легковых автомобилей, следует из данных аналитического агентства «Автостат». Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.