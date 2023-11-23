Выгода до 1,3 млн рублей: «Восток Моторс» в Тюмени продлил акцию «CHERY-ЛЕГКО!»

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
По мнению экспертов, китайские автомобили в ближайшем будущем займут большую часть рынка. В 2023 году на российском рынке появилось более 90 новых моделей китайского производства. С начала года в России продано более 600 тысяч новых китайских легковых автомобилей, следует из данных аналитического агентства «Автостат». Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Бренд Чери занимает второе место в топ-5 самых популярных автомобилей в России. По данным «Автостата», на долю Китая приходится 80% всех автомобильных поставок. Из них 23% приходится на Чери.
В дилерском центре Чери «Восток Моторс» в наличии — самая популярная модель бренда — TIGGO 7 PRO MAX. Дерзкий городской кроссовер соединил в себе максимальный уровень технологичных «умных» решений и дерзкий спортивный дизайн, который никого не оставит равнодушным. Мощь и сила ощущаются с первой секунды движения. Система полного привода, разработанная немецким концерном, обладает интеллектуальным управлением. Шесть режимов движения позволяют беспрепятственно передвигаться на любой поверхности и при любых погодных условиях, а также преодолевать подъемы с уклоном до 45%.
Эргономичный просторный салон с панорамной крышей и целым комплексом интеллектуальных функций превращают передвижение на TIGGO 7 PRO MAX в истинное удовольствие. Привыкнув к этому совершенству, уже невозможно будет согласиться на меньшее.
Отдельного внимания заслуживает TIGGO 8 PRO MAX — воплощение комфорта бизнес-класса. Новейшая разработка двигателя обеспечивает надежность, мощность и экономичность хода. Кроссовер прекрасно проявляет себя как в городской среде, так и на бездорожье.
Интеллектуальный полный привод гарантирует максимальный уровень проходимости. Просторный семиместный автомобиль идеально подойдет для комфортного передвижения большой семьи, даже на самые дальние расстояния. Кожаный салон в благородном темно-коричневом цвете оснащен панорамной крышей и эргономичными сиденьями с функцией массажа.
В дилерском центре Чери «Восток Моторс» на Алебашевской, 11 оказывают полный спектр услуг по гарантийному и постгарантийному обслуживанию. В наличии оригинальные детали и аксессуары. Специалисты проводят диагностику и ремонт с помощью сертифицированного оборудования.
До конца 2023 года продлена популярная акция — «CHERY-ЛЕГКО!». Кредитная программа сочетается с выгодой по TRADE IN (сдать в зачет вашего текущего автомобиля) либо с прямой выгодой. Ценовое преимущество на модельный ряд кроссоверов CHERY достигает рекордных 830 000 рублей!
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Подробности об организаторе, о правилах проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения можно узнать у официального дилера «Чери» («ООО ВМ-Азия» ОГРН 1227200008232), на сайте vostok-motors-chery.ru или по телефону + 7(3452) 21-59-74. Срок действия акции с 23.11.2023 года до 31.12.2023 года, не является публичной офертой.