Дилерский центр Чери «Восток Моторс» приглашает на новогодний праздник за покупками

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На празднике в дилерском центре Чери «Восток Моторс» будет уникальная возможность получить персональные предложения на покупку автомобилей, а также провести тест-драйв понравившихся моделей. Менеджеры подберут самые выгодные и комфортные условия покупки именно для вас. Самое время сделать себе незабываемый подарок к Новому году!
Как сообщает «Автостат», Chery входит в пятерку самых продаваемых автомобилей в России. В 2023 году бренд устанавливал новые рекорды по продажам ежемесячно. По данным АО «ППК», в уходящем году было продано почти в четыре раза больше машин Chery, чем в 2022 году. Лидирующие позиции по праву принадлежат популярным моделям: TIGGO 7 PRO, его прокачанной версии — TIGGO 7 PRO MAX и TIGGO 4 PRO.
TIGGO 7 PRO MAX поражает уровнем комфорта и технологичности. Мощный, продуманный, безопасный, в дерзком спортивном дизайне — его невозможно не заметить в городском потоке.
Полный привод, интеллектуальное управление и шесть режимов движения превращают поездку на TIGGO 7 PRO MAX в истинное удовольствие, при котором водитель словно сливается в единое целое с автомобилем. Роботизированная система поддерживает спортивный и комфортный режимы вождения.
Эстетика дизайна и экстерьера TIGGO 7 PRO MAX покоряет с первого взгляда: плавность и необычная геометрия линий, симметрия и элегантность деталей, панорамная крыша. Все цифровые элементы удобно расположены и просты в эксплуатации.
TIGGO 4 PRO — воплощение стиля и неудержимой динамики. Яркий автомобиль с характером подойдет молодым, активным людям, которые ценят технологичность и цифровой прогресс. Просторный салон поражает вместимостью. В зависимости от положения задних сидений объем багажного отделения доходит до 1100 литров.
Сенсорная система климат-контроля обеспечивает персональный комфортный температурный режим для водителя и пассажира. Инновационная система кондиционирования с высоким уровнем защиты задерживает более 95% вредных частиц. Отдельный вид удовольствия — управление сенсорной панелью с высоким качеством изображения.
TIGGO 4 PRO адаптирован для российских дорог с точки зрения безопасности. Весь кузов, за исключением крыши и капота, оцинкован. Содержание высокопрочной немецкой стали Benteler в составе конструкции — более 60%.
В дилерском центре Чери «Восток Моторс» на Алебашевской, 11 всегда в наличии самые популярные модели разных расцветок. Менеджеры подробно рассказывают о каждой модели и помогают с выбором.
В центре оказывают полный спектр услуг по гарантийному и постгарантийному обслуживанию с помощью сертифицированного оборудования и оригинальных деталей, расходников и аксессуаров. Любой понравившийся автомобиль можно взять на тест-драйв, чтобы почувствовать себя его хозяином и понять правильность выбора модели.
Не упустите уникальную возможность выгодно приобрести свой автомобиль одной из самых популярных в России марок. Приходите 21 декабря в 12 часов на новогодний праздник в официальный дилерский центр Чери «Восток Моторс» на Алебашевской, 11.
Подробности можно уточнить по телефону +7 (3452) 21-59-74, на сайте или по адресу «Восток Моторс» — Алебашевская, 11.