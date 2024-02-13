Операция под знаком диалога: как в Тюмени возник конфликт с «бандой азербайджанцев»?

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Ситуация с бандой подростков в Тюмени, избивавших людей на камеру, за считанные дни обрел резонанс федерального масштаба. Группу молодых людей прозвали «бандой азербайджанцев», выделение национального признака отчасти и поспособствовало активному обсуждению стычек между подростками.
Как показывает практика, драки между молодыми людьми без указания нации обычно не вызывают такого резонанса. Но в этом случае, дело уже дошло до депутата Госдумы Ярослава Нилова. Политик сообщил, что вмешается в ситуацию и воспользуется возможностью написать депутатские запросы, один из которых будет адресован губернатору Тюменской области.
«Очередные возмутительные кадры: подростки упражняются в жестокости и транслируют её в сеть. Не хочется верить слухам, но если здесь тот самый случай, когда дым социального напряжения не без огня, лучше это оперативно проверить», — сообщил Нилов.
Проверкой уже занимаются тюменские правоохранители, как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, личности нападавших установлены, они учатся в одной школе с одним из потерпевших.
Однако о национальном вопросе правоохранители говорить не стали, а председатель азербайджанской диаспоры Мунис Мустафаев уверенно заявил, что банда подростков интернациональная, а поводов для межнациональных споров в городе нет.
«Это школьники 8 класса, речь идет о бытовом конфликте среди своих же одноклассников. С компанией была проведена профилактическая беседа, сама же компания интернациональная, и большинство ребят русской национальности, и нет никакого национального характера в данном конфликте. Видео подхватили националистические телеграм-каналы, и они же призывают к национальной розни. Тюмень — это многонациональный город, где люди живут в мире и дружбе», — рассказал «Нашему городу» председатель азербайджанской диаспоры Мунис Мустафаев.
На фигурантов дела следственным комитетом возбуждены уголовные дела. Как рассказал источник «Нашего города» в правоохранительных органах, закончиться их расследование может выдворением ряда лиц из России.
«Скорее всего там будет решаться вопрос о лишении гражданства», — коротко пояснил инсайдер.
Юрист Павел Шадрин пояснил, что гражданства страны можно лишиться, если причастность к уголовному правонарушению будет доказана в суде. При том к родственникам обвинённого, которые стали гражданами РФ совместно с обвинённым, такое аннулирование применяться не может. Но, если в судебном порядке будет доказана причастность родственников к неправомерным действиям обвинённого, то и они лишатся гражданства.
За последние 20 лет в Тюменской области все же происходили конфликты с представителями различных диаспор, вызывавшие огромный резонанс. Причем буря от произошедшего разгорается именно в социальных сетях, именно там порою раздувается до небывалых масштабов.
Например, в случае с ДТП, в котором серьезно пострадал ребенок, а виновника изначально не хотели привлекать к ответственности. Тогда, после того, как общественности стала известна национальна принадлежность водителя, на него обрушилась народная ненависть во всей ее жестокости. Причем ранее, при той же фабуле происшествия, такой агрессии среди комментаторов не было.
«Каждая криминальная сводка, где виновник — мирант или представитель отличной от вашей национальности, вызывает огромную бурю агрессии, вплоть до желания вершить народный суд. Я убежден, что тому причиной указание национальности в новостных сводках, что формирует негативный образ представителя другой нации», — говорит психолог Петр Зосимов.
Аналогичным образом в 2023 году из бытового конфликта между группами мужчин создали межнациональный конфликт — произошла драка между уроженцами Узбекистана и Таджикистана, так о произошедшем рассказывали местные жители. Однако, как позже стало известно, конфликт быстро был урегулирован, а представители диаспор вовсе о нем не знали, об этом говорил председатель таджикской общины «Пайванд» Джахонгир Турдиев.
«С кем дерутся? С таджиками? Нам еще о таком не сообщали, обычно сразу в нашу группу пишут, и мы принимаем меры реагирования. Мы мониторим события не только в Тюмени, но и в других субъектах области. Глава общины пока в командировке», — рассказал Джахонгир Турдиев.
Тогда же источник «Нашего города», близкий к правоохранительным органам, сообщил, что в СУ СКР по Тюменской области это дело не поступит вовсе.
«Полиция сейчас занимается этим вопросом. Но за рамки бытового конфликта проблема не вышла. А потому они самостоятельно, в рамках закона, будут разбираться с фигурантами, без привлечения следователей», — сообщал инсайдер.
При том аналогичные ситуации с драками на улице и даже поножовщины такого внимания не привлекали, так как национальность участников не была указана, а сам прецедент уже никого не удивлял.
Как считает психолог Зосимов, когда к насилию обращаются подростки, при условии того, что у них нет проблем с ментальным здоровьем, причиной чаще всего становится «дурной пример».
В случае с нашей бандой, я думаю, что они где-то подсмотрели этот способ — бить и снимать. Полагаю, такое поведение они считают «крутым» и потому следуют примеру», — полагает эксперт.
Для поиска ситуации, которая могла бы послужить примером, далеко копаться в истории не нужно. Осенью прошлого года в Санкт-Петербурге стали поступать массовые жалобы на «банду азербайджанцев», которая позже стала «мафией азербайджанцев» и состояла из молодежи. Фигуранты нападали на людей в городе, избивали их и снимали все на камеру. Дело на контроль взял председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
По этому делу уже арестовано несколько фигурантов, им грозит тюрьма. Также из Азербайджана в Россию экстрадирован 18-летний Турал Мамедов, который оказался лидером этнической группировки. После того, как ряд подельников Мамедова задержали, он скрылся от следствия в Азербайджане. Но арестован он был заочно и сейчас также ожидает суда.
С мнением о том, что преступления питерской «мафии азербайджанцев» согласна и член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии (АКПП, Санкт-Петербург), психолог Наталья Фомина, об этом она рассказала журналистам «Росбалта».
«Тут нельзя подходить с обычной оценкой, с теми причинно-следственными связями, к которым привыкли мы и привыкло общество. Подростковый радикализм не просто берется „откуда-то“, он создается и подпитывается. Подросток ищет поддержки и одобрения своих действий среди ровесников, среди людей постарше. Если его хвалят, а под криминальными постами в интернете куча людей оставляет восхваляющие героев ролика комментарии, то не просто подростки будут счастливы — у них появится армия подражателей», — считает психолог.
О межнациональных отношения в Тюменской области высказывался и заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, он подчеркивал, что Уральский федеральный округ не является проблемным с точки зрения состояния межнациональных и межконфессиональных отношений.
«Тюменская область входит в число лидеров — у нее одни из лучших показателей в стране в целом. Здесь нет поводов для конфликтов, межнациональной напряженности», — отмечал Магомедов.
Об отсутствии поводов для конфликтов говорит и председатель общественного совета при УМВД России по Тюменской области, историк-краевед, кандидат исторических наук Александр Петрушин.
«У нас подобного никогда не было. Наш регион — особый, здесь проживает 140 наций и народностей. Причем коренного народа у нас нет, не считая сибирских татар. Мы здесь все понаехавшие, нам делить нечего», — говорит Петрушин.
Он напоминает, что население Тюменской области начало формироваться с развитием нефтегазовой отрасли. Тогда в Тюмени не было специалистов в данной сфере, а потому в регион начали стягиваться представители всех 15 союзных республик и автономий.
«Вот так и сформировалось население. Поэтому мы все межнациональные дела, которые были после 1991 года, достойно выдержали. У нас уже сформировалось 3 поколение тюменцев и мы все едины», — уверен историк.
А потому, исходя из сложившейся в последние годы ситуации в регионе можно сказать, что неприязнь к представителям различных наций зачастую произрастает не из реального мира, а из виртуального. Как говорит психолог Зосимов, людям важно кого-то обвинить в трагедии и комфортнее для психики, если виновник — человек максимально чужой, даже в плане нации. А потому на отличающихся от большинства людей спускают всех собак из-за чего начинается настоящая травля, которая, подобно вирусу, очень быстро распространяется.
Ведь даже в случае с тюменской «бандой азербайджанцев» многие тюменцы писали в редакцию с просьбой раскрыть им имена фигурантов или их данные для вершения народного суда, что является крайне пугающей тенденцией, в частности потому что фигуранты — дети попавшие не под самое лучшее влияние, это те же трудные подростки, которые часто вызывают сочувствие у людей. Однако в комментариях их демонизировали. В то же время группы подростков которые после выхода нашумевшего сериала «Слово Пацана» также нападали на людей просто называли «дураками», не угрожая расправой.
А потому правоохранителям и региональным властям стоит обратить внимание на комментарии людей под криминальными сводками и новостями СМИ. Ведь не стоит забывать, что разжигание ненависти — это нарушение закона, в котором не имеет значение, кто и кого недолюбливает.