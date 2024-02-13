Операция под знаком диалога: как в Тюмени возник конфликт с «бандой азербайджанцев»?

Ведь даже в случае с тюменской «бандой азербайджанцев» многие тюменцы писали в редакцию с просьбой раскрыть им имена фигурантов или их данные для вершения народного суда, что является крайне пугающей тенденцией, в частности потому что фигуранты — дети попавшие не под самое лучшее влияние, это те же трудные подростки, которые часто вызывают сочувствие у людей. Однако в комментариях их демонизировали. В то же время группы подростков которые после выхода нашумевшего сериала «Слово Пацана» также нападали на людей просто называли «дураками», не угрожая расправой.