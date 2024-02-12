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Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Сотрудники ГИБДД Тюменской области получили 24 новых автомобиля марки HAVAL.

Сотрудников тюменской ГИБДД пересадили на «китайцев»

12 февраля 2024, 07:49
Фото: nashgorod.ru
Сотрудники ГИБДД Тюменской области получили 24 новых автомобиля марки HAVAL.

Сотрудники ГИБДД Тюменской области получили 24 новых автомобиля марки HAVAL

Автомобили HAVAL F7X, купленные в рамках национального проекта, оснащены современным оборудованием и техническими средствами, в том числе системами трехканальных регистраторов, радиостанциями и системами громкоговорящих устройств.

Автомобили инспекторам — безопасность для всех

24 новых патрульных автомобиля ДПС поступили в Тюменскую область в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Теперь автопарк госавтоинспекции Тюменской области составляет 280 единиц.

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При том 16 автомобилей будут направлены в зоны, где сложилась наиболее напряженная аварийная обстановка, об этом рассказал начальник УГИБДД Тюменской области Андрей Миллер.

«16 авто будут использоваться в полку ДПС для проведения рейдовых мероприятий, сопровождения детей. Еще восемь автомобилей были переданы в районы Тюменской области: Уватский, Ишимский, Голышмановский и Ялуторовский. Именно там наибольшая протяженность федеральных дорог и наиболее актуальны вопросы аварийности», — рассказал Миллер.
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Вручение 24 новых автомобилей сотрудникам ГИБДД Тюменской области.Вручение 24 новых автомобилей сотрудникам ГИБДД Тюменской области.
Вручение 24 новых автомобилей сотрудникам ГИБДД Тюменской области.Вручение 24 новых автомобилей сотрудникам ГИБДД Тюменской области.
Вручение 24 новых автомобилей сотрудникам ГИБДД Тюменской области.Вручение 24 новых автомобилей сотрудникам ГИБДД Тюменской области.
Вручение 24 новых автомобилей сотрудникам ГИБДД Тюменской области.Вручение 24 новых автомобилей сотрудникам ГИБДД Тюменской области.
Вручение 24 новых автомобилей сотрудникам ГИБДД Тюменской области.
Фото: nashgorod.ru

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, правительство региона активно принимает меры по снижению смертности на федеральных трассах, протяженность которых — более 1100 километров.

Дл обеспечения безопасности, на аварийно-опасных участках трасс установлено более 80 шериф-балок, имитирующих проблесковые маяки автомобилей ДПС, применяются дополнительные комплексы автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД.

«Также за контролем безопасности на дорогах применяются и бесплотные летательные аппараты. Благодаря принятым мерам за последние пять лет смертность на федеральных автодорогах Тюменской области удалось снизить на 27,3% — почти на треть. Я уверен, что экипажи, которые получили эти автомобили, будут работать на самых сложных участках дорог, что позволит нам также достичь целей по снижению аварийности и травматизма», — подчеркнул губернатор.
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При том, как рассказал глава УМВД по Тюменской области, полковник полиции Александр Смирнов, в прошлом году сотрудниками Госавтоинспекции было отстранено от управления автомобилем более 6 тысяч водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Также было задержано 85 преступников, находившихся в розыске.

«При активном участии и по инициативе Госавтоинспекции было изъято их незаконного оборота более 100 килограммов наркотических средств. Хочу поблагодарить коллег за работу и пожелать им успехов на службе», — сказал Смирнов.
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Глава УМВД по Тюменской области, полковник полиции Александр Смирнов.Глава УМВД по Тюменской области, полковник полиции Александр Смирнов.
глава УМВД по Тюменской области, полковник полиции Александр Смирнов.глава УМВД по Тюменской области, полковник полиции Александр Смирнов.
Глава УМВД по Тюменской области, полковник полиции Александр Смирнов.
Фото: nashgorod.ru

Какие автомобили закупили для ГИБДД по Тюменской области?

На службу в ГИБДД направили 24 кроссовера HAVAL F7X, эта модель оснащена двухлитровым турбированным двигателем с мощностью в 190 лошадиных сил. Эти автомобили начали выпускать только в 2022 году, HAVAL F7X — это автомобиль С класса, внедорожник.

Сотрудники ГИБДД Тюменской области получили 24 новых автомобиля марки HAVAL.Сотрудники ГИБДД Тюменской области получили 24 новых автомобиля марки HAVAL.
Сотрудники ГИБДД Тюменской области получили 24 новых автомобиля марки HAVALСотрудники ГИБДД Тюменской области получили 24 новых автомобиля марки HAVAL
Сотрудники ГИБДД Тюменской области получили 24 новых автомобиля марки HAVALСотрудники ГИБДД Тюменской области получили 24 новых автомобиля марки HAVAL
Сотрудники ГИБДД Тюменской области получили 24 новых автомобиля марки HAVAL.
Фото: nashgorod.ru
«Трансмиссия амортизированная семиступенчатая — коробка автомат. Система полного привода, что позволит проезжать в труднодоступных местах, в том числе и в частном секторе. Установлен штатный видеорегистратор, камера пишет вперед, в салон и назад», — рассказал «Нашему городу» старший инспектор полка дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции, старший лейтенант полиции Евгений Ушаков.

Также каждый автомобиль оснащен медицинской укладкой, в которую входят средства, необходимые для оказания первой помощи, так как сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи водителям в сложных дорожных условиях. Только этой зимой автоинспекторы оказали помощь более 50 автомобилистам, попавшим в нештатные дорожные ситуации в условиях низких температур и обильных осадков.

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Автомобили инспекторов оснащены медицинскими укладками.Автомобили инспекторов оснащены медицинскими укладками.
Автомобили инспекторов оснащены медицинскими укладками.Автомобили инспекторов оснащены медицинскими укладками.
Автомобили инспекторов оснащены медицинскими укладками.
Фото: nashgorod.ru

Качество и оснащение автомобилей губернатор Тюменской области Александр Моор оценил лично.

«Основные причины, которые приводят к тяжелым последствиям ДТП, это выезд на полосу встречного движения и нарушение скоростного режима. Именно с этими нарушениями мы и должны бороться. Я надеюсь, что новые автомобили помогут нам достигнуть этой цели. Наша основная задача — добиться снижения количества ДТП и сделать дороги безопасными», — отметил губернатор.
Новые автомобили для сотрудников ДПС губернатор Тюменской области Александр Моор оценил лично.Новые автомобили для сотрудников ДПС губернатор Тюменской области Александр Моор оценил лично.
Новые автомобили для сотрудников ДПС губернатор Тюменской области Александр Моор оценил лично.
Фото: nashgorod.ru
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По мнению сотрудников Госавтоинспекции хорошие технические характеристики нового служебного транспорт позволят сотрудникам полиции эффективно выполнять возложенные на них обязанности и решать задачи по контролю за дисциплиной на дорогах, задержанию преступников, противодействию пьяному вождению.

Сотрудники ГИБДД Тюменской области получили 24 новых автомобиля марки HAVAL.Сотрудники ГИБДД Тюменской области получили 24 новых автомобиля марки HAVAL.
Сотрудники ГИБДД Тюменской области получили 24 новых автомобиля марки HAVAL.Сотрудники ГИБДД Тюменской области получили 24 новых автомобиля марки HAVAL.
Сотрудники ГИБДД Тюменской области получили 24 новых автомобиля марки HAVAL.Сотрудники ГИБДД Тюменской области получили 24 новых автомобиля марки HAVAL.
Сотрудники ГИБДД Тюменской области получили 24 новых автомобиля марки HAVAL.
Фото: nashgorod.ru
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