Сотрудников тюменской ГИБДД пересадили на «китайцев»

При том, как рассказал глава УМВД по Тюменской области, полковник полиции Александр Смирнов, в прошлом году сотрудниками Госавтоинспекции было отстранено от управления автомобилем более 6 тысяч водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Также было задержано 85 преступников, находившихся в розыске.