Сотрудников тюменской ГИБДД пересадили на «китайцев»

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
24 новых патрульных автомобиля ДПС поступили в Тюменскую область в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Теперь автопарк госавтоинспекции Тюменской области составляет 280 единиц.
При том 16 автомобилей будут направлены в зоны, где сложилась наиболее напряженная аварийная обстановка, об этом рассказал начальник УГИБДД Тюменской области Андрей Миллер.
«16 авто будут использоваться в полку ДПС для проведения рейдовых мероприятий, сопровождения детей. Еще восемь автомобилей были переданы в районы Тюменской области: Уватский, Ишимский, Голышмановский и Ялуторовский. Именно там наибольшая протяженность федеральных дорог и наиболее актуальны вопросы аварийности», — рассказал Миллер.
Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, правительство региона активно принимает меры по снижению смертности на федеральных трассах, протяженность которых — более 1100 километров.
Дл обеспечения безопасности, на аварийно-опасных участках трасс установлено более 80 шериф-балок, имитирующих проблесковые маяки автомобилей ДПС, применяются дополнительные комплексы автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД.
«Также за контролем безопасности на дорогах применяются и бесплотные летательные аппараты. Благодаря принятым мерам за последние пять лет смертность на федеральных автодорогах Тюменской области удалось снизить на 27,3% — почти на треть. Я уверен, что экипажи, которые получили эти автомобили, будут работать на самых сложных участках дорог, что позволит нам также достичь целей по снижению аварийности и травматизма», — подчеркнул губернатор.
При том, как рассказал глава УМВД по Тюменской области, полковник полиции Александр Смирнов, в прошлом году сотрудниками Госавтоинспекции было отстранено от управления автомобилем более 6 тысяч водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Также было задержано 85 преступников, находившихся в розыске.
«При активном участии и по инициативе Госавтоинспекции было изъято их незаконного оборота более 100 килограммов наркотических средств. Хочу поблагодарить коллег за работу и пожелать им успехов на службе», — сказал Смирнов.
На службу в ГИБДД направили 24 кроссовера HAVAL F7X, эта модель оснащена двухлитровым турбированным двигателем с мощностью в 190 лошадиных сил. Эти автомобили начали выпускать только в 2022 году, HAVAL F7X — это автомобиль С класса, внедорожник.
«Трансмиссия амортизированная семиступенчатая — коробка автомат. Система полного привода, что позволит проезжать в труднодоступных местах, в том числе и в частном секторе. Установлен штатный видеорегистратор, камера пишет вперед, в салон и назад», — рассказал «Нашему городу» старший инспектор полка дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции, старший лейтенант полиции Евгений Ушаков.
Также каждый автомобиль оснащен медицинской укладкой, в которую входят средства, необходимые для оказания первой помощи, так как сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи водителям в сложных дорожных условиях. Только этой зимой автоинспекторы оказали помощь более 50 автомобилистам, попавшим в нештатные дорожные ситуации в условиях низких температур и обильных осадков.
Качество и оснащение автомобилей губернатор Тюменской области Александр Моор оценил лично.
«Основные причины, которые приводят к тяжелым последствиям ДТП, это выезд на полосу встречного движения и нарушение скоростного режима. Именно с этими нарушениями мы и должны бороться. Я надеюсь, что новые автомобили помогут нам достигнуть этой цели. Наша основная задача — добиться снижения количества ДТП и сделать дороги безопасными», — отметил губернатор.
По мнению сотрудников Госавтоинспекции хорошие технические характеристики нового служебного транспорт позволят сотрудникам полиции эффективно выполнять возложенные на них обязанности и решать задачи по контролю за дисциплиной на дорогах, задержанию преступников, противодействию пьяному вождению.