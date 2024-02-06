«Ранний ледоход!»: чем опасны для Туры теплый февраль и ранняя весна

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Специалисты сейчас активно говорят о том, что в Тюмени с высокой вероятностью ледоход начнется раньше обычного. Тому способствует достаточно теплая зима, скудная на осадки, и раннее потепление.
«На самом деле, одним из главных факторов, влияющих на начало ледохода, является интенсивность течения, у Туры она составляет — 1,5—2,5 м/с. Это достаточно средний показатель, есть реки, набирающие скорость до 5 м/с, а есть те, что медленнее 1 м/с. Однако на начало ледохода также влияет толщина образовавшегося льда. Из-за того, что зима была довольно теплой, ледоход будет коротким и ранним», — объясняет гидролог Сергей Демченко.
По его словам, если взять последние 15 лет, то обычно ледоход должен начинаться во второй половине апреля, как было в 2022 году — лед тронулся 17 апреля, что считается нормой. Однако в 2023 году ледоход начался аж 8–9 апреля, тогда уровень воды в Туре составлял 132 сантиметра над нулевой отметкой. За сутки он повышался на 16 сантиметров и к пику достиг 176 сантиметров.
Но в 2023 году река не разлилась привычным образом, набирая обороты быстрее обычного до начала ледохода, после него уровень воды резко пошел на спад.
«По картине прошлого года можно сказать, что середина апреля стала переломным моментом, так как до этого периода Тура набирала объем даже интенсивнее, чем обычно. Но в середине месяца уровень воды начал резко падать и больше не поднимался, это говорит о том, что реке не хватило осадков. Также проблема может крыться в засоренных стоках и массовой гибели питающих Туру родников», — говорит гидрограф Валерий Заруба.
В связи с тем, что по прогнозу, температура в марте может на 2-4 градуса превышать среднее значение, а в апреле температура воздуха будет колебаться в диапазоне от +5 до +13 ℃, допускается, что в этом году ледоход может начаться еще раньше.
«Мала вероятность того, что ледоход будет в конце марта, но она есть. Это зависит не только от теплой погоды, но и от половодья. Хотя я могу допустить, что лед тронется раньше прошлогоднего показателя», — говорит Демченко.
Александр Моторин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» Аграрного университета напомнил о том, что Тура относится к типу рек с четко выраженным весенним половодьем и длительной устойчивой меженью. В питании реки существенное значение имеют талые и снеговые воды, а потому в периоды весеннего половодья проходит около 60-70% годового стока Туры.
«Доля талых вод в суммарном стоке составляет около 50%, подземных — 28%», — обозначает ученый.
А потому эколог Никита Сергеев говорит о том, что ранний ледоход может пагубно влиять на уровень воды в реке. Ведь это явление сигнализирует о глобальном потеплении, что вносит существенные коррективы в цикл жизни реки.
«Ранний ледоход и ранние теплые дни забирают воды из реки намного быстрее, засуха и жаркая погода буквально выпаривают все, что есть в реке. К тому же зимой в последние годы выпадает недостаточное количество осадков из-за чего снег падает на талую землю, а весной уходит в почву, что отчасти формирует запас грунтовых вод, которые потом попадут в русло, но все же вода не попадает в реки сразу, как это бывает в периоды половодья. Проще говоря, вся влага, которую образует снег, остается в почве, и потом очень долго выходит в реки», — говорит эколог.
Михаил Марков, руководитель лаборатории экспериментальных гидрологических исследований и математического моделирования и Елена Гуревич, старший научный сотрудник Лаборатории экспериментальной гидрологии и математического моделирования Государственного гидрологического института в своей научной работе «Негативное влияние потепления зим на расходы рек и уровни дренируемых ими грунтовых вод», отмечают, что теплые зимы на севере и в средней полосе европейской части России приводят к существенному понижению уровней грунтовых вод в приводораздельных зонах речных бассейнов.
«Если зимнее уменьшение подземного питания и речного стока происходит с меньшей интенсивностью, чем снижение пропускной способности русла с интенсивным ледообразованием, то на малых реках, где лед жестко скреплен с берегами, может возникнуть напорный режим потока подо льдом. Поскольку в последние два-три десятилетия на территории РФ установились более теплые зимы с уменьшением толщины льда, то происходит существенное увеличение зимнего стока малых рек», — говорят ученые.
Таким образом основополагающим критерием для восстановления реки весной становится не только объем осадков, но и питание грунтовыми водами.
Директор Института наук о Земле Тюменского госуниверситета Виталий Хорошавин говорит о том, что уже сейчас мы можем говорить, что обмеление спровоцировало замор рыбы, зарастание и замусоривание обмелевших берегов. А значит, если вода вернется, все это окажется в реке.
«Хорошо бы воспользоваться ситуацией мелководья, чтобы расчистить русло. Маловодный период на Туре длится с 2020 года. С таким количеством воды и скоростью течения русло не промывается. Естественной санитарной промывки не происходит, что ведет к заилению ключей, где выходят грунтовые подземные воды. Это тоже сокращает источники воды», — говорит эксперт.
О необходимости проведения работ говорит и Александр Моторин, он убежден, что гибель родников, которые ранее питали Туру, также влияет на ее половодье.
«И с каждым годом этих родников будет становится меньше. Но выход есть — углубительные работы. Их значимость уже многократно обозначали тюменские экологи. Но дальше слов никто пока не ушел», — сказал Моторин.
Причем о проблеме обмеления Туры, как и других рек России известно и федеральным властям. Многие сейчас сравнивают Туру с Волгой и опасаются, что на более мелкую тюменскую реку не обратят внимание на фон критического состояния Волги. Причем о проблеме этой реки говорил уже и президент РФ Владимир Путин.
«Эти вопросы известны, и поверьте, что правительство работает над этим и не бросит это на самотек в прямом и переносном смысле этого слова. Но проблемы, конечно, есть, согласен. В данном вопросе существует конфликт интересов между энергетиками и другими водопользователями в низовьях», — отметил президент.
Чтобы Тура получили поддержку от представителей федеральной власти, как и Волга, тюменское правительство также пытается получить средства из федерального бюджета для работ по спасению Туры, однако пока добиться результатов так и не удалось. А потому остается только ждать конца марта-начала апреля, когда, по прогнозу экспертов, река вскроется и мы увидим, какие объемы даст ей половодье и повторится ли сценарий рокового падения уровня воды сразу после исчезновения льда.