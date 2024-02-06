«Ранний ледоход!»: чем опасны для Туры теплый февраль и ранняя весна

По его словам, если взять последние 15 лет, то обычно ледоход должен начинаться во второй половине апреля, как было в 2022 году — лед тронулся 17 апреля, что считается нормой. Однако в 2023 году ледоход начался аж 8–9 апреля, тогда уровень воды в Туре составлял 132 сантиметра над нулевой отметкой. За сутки он повышался на 16 сантиметров и к пику достиг 176 сантиметров.