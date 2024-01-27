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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Тюменские таксофирмы начали переход на китайские автомобили

Тюменские таксисты пересаживаются на китайские авто

27 января 2024, 10:55
Фото: 1MI

Тюменские таксофирмы начали переход на китайские автомобили

Тюменские службы такси начали переходить на китайские авто. В нескольких таксопарках уже появились автомобили Changan Alsvin, Omoda S5, Kaiyi E5 и Chery Tiggo 4 Pro.

По словам директора Гильдии таксистов Тюменской области Сергея Шеридана, пока рано говорить о полном обновлении всего тюменского автопарка. Однако тенденция перехода на китайский автопром имеется.

«Не могу сказать, что китайские автомобили выходят сейчас на первое место в качестве перевозки, парк почти не меняется, пока. Все ждут, когда между китайскими брендами начнется конкурентная борьба. Например, выйдет Changan Alsvin, который можно купить за 1,5 млн руб. И тогда остальные должны ответить», — отметил Шеридан в беседе с РБК Тюмень.

Эксперт подчеркнул, что на данный момент в условиях выросшей ключевой ставки, нет смысла покупать новые авто как для таксопарков, так для частных таксистов. Поэтому бизнес сейчас занял выжидательную позицию.

Заметим, что согласно реестру такси, составленному региональными властями, в нем значатся более 5,2 тысяч автомобилей, из них 3,3 тысячи были внесены в 2023 году.

Тройка лидеров — KIA (957), HYUNDAI (752) и LADA (702). Китайские марки представлены в основном CHANGAN (54), CHERY (34), GEELY (25), FAW (5).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени подешевели подержанные машины. Средняя стоимость автомобиля с пробегом сегодня составляет от 900 тысяч — 1,6 миллиона рублей.

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