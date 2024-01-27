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Врачи спасли 60-летнего жителя Тобольска от опасного недуга

Врачи спасли 60-летнего жителя Тобольска от опасного недуга

27 января 2024, 08:49
Фото: 1MI
Тюменские медики спасли 60-летнего тоболяка, поступившего в больницу с серьезным сердечно-сосудистым заболеванием. За его жизнь врачи боролись в течение 8 часов.

Пожилой мужчина, сидя за ужином, резко почувствовал боль в спине. Позже выяснилось, что у него произошел разрыв аорты. Это заболевание является одним из наиболее опасных -хирургическое вмешательство требуется в течение первых 48 часов, летальность составляет 100%.

60-летнего пациента с помощь Тюменского центра медицины катастроф экстренно доставили в Областную клиническую больницу № 1. Бригаде медиков предстояло удалить расслоённый участок аорты и заменить его на синтетический протез. Для того, чтобы провести сложную операцию врачам пришлось остановить работу сердца на два часа.

Медицинская команда билась за жизнь пациента 8 часов. Операция прошла успешно. Мужчина был переведен в реанимацию, быстро пришел в сознание, а вскоре в обычную палату. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские врачи спасли новорожденную девочку, появившуюся на свет в машине скорой помощи по пути роддом. Из-за тугого тройного обвития пуповины вокруг шеи ребенок не дышал. Благодаря слаженной работе врачей жизнь малышки была спасена.

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